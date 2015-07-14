Presentata la Kermesse di cabaret, musica e moda R’Estate a Piazza Carmine
Quattro serate in piazza Carmine con cabaret, quiz, concorso per showgirl e tribute band, patrocinate dal Comune di Reggio Calabria
14 Luglio 2015 - 18:35 | di Vincenzo Comi
R’Estate a Piazza Carmine è la Kermesse di cabaret, musica, moda ed intrattenimento che si terrà dal 16 al 19 luglio, presso l’omonima Piazza di Reggio Calabria.
L’iniziativa, patrocinata dal comune di Reggio Calabria, nasce dalla volontà e dall’impegno fattivo dell’imprenditore Tonino Foti, con l’intento di offrire, alla cittadinanza tutta, 4 giorni di intrattenimento in una delle più importanti piazze della città.
“R’Estate a Piazza Carmine”, che si colloca all’interno delle manifestazioni in programma per l’estate reggina, prevede i seguenti spettacoli:
- 16 luglio, h 21,30 “Pasquale Caprì show” ed il gruppo musicale “Tintarella di Luna”
- 17 luglio, h 21,30 “Il Genio Quiz Game”, gioco interattivo con il pubblico, presentato da Marco Mauro e Marcello Alampi.
- 18 luglio, h 21,30 selezioni reggine del concorso “Star of the year”, riservato alle aspiranti showgirl e presentato da Mariangela Zaccuri. Ospiti della serata: Il duo cabarettistico “Non ti regoli” e Sabrina Cotroneo, cantante e finalista del concorso canoro “La Vela D’Oro” .
- 19 luglio, h 21,30 i “Queen of Bulsara”, tribute band dello storico gruppo capitanato dal compianto Freddie Mercury, vincitrice del “Festival delle Cover Band”, tenutosi a Reggio Calabria nel 2014, e del prestigioso premio internazionale “Albatros- Musica & Cultura”.
“Un momento di aggregazione- spiega l’imprenditore Tonino Foti- per le famiglie reggine e per i turisti, nato con l’obiettivo di valorizzare gli artisti locali ed il nostro territorio”.
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