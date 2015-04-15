Presentato lo show dell’attore Calabrese. Tre giorni di risate

One man show con Gennaro Calabrese. Presentato questa mattina alla Provincia, nelle sala delle Conferenze di Palazzo Foti, il nuovo spettacolo dell’attore Gennaro Calabrese “Torno a scuola, un anno dopo” in scena al teatro “Siracusa” da venerdì a domenica.

La prima data, venerdì serà è inserita nel cartellone dell’Officina dell’arte del maestro Peppe Piromalli mentre le repliche del 18 e 19 Aprile sono organizzate dall’associazione “Kabuki“. Emozionato ma pronto a calcare il massimo palco, l’attore Calabrese che avrà come spalla l’attrice romana Valentina Paoletti e le ballerine Valeria Palmacci e Licia Cricchi. Due ore di puro spettacolo tra gag e inediti sketch scritti dall’attore Calabrese insieme a Gianluca Irti.

“Dopo il debutto a Roma non potevo non venire nella mia città natale e strappare qualche risata ai miei concittadini – afferma Calabrese – e poi non potevo sottrarmi a partecipare al progetto artistico realizzato dall’Officina dell’arte che ha messo su in questi mesi una macchina da guerra dove la benzina è la parola cultura. Inoltre, devo ringraziare l’associazione Kabuki che, anche quest’anno, ha creduto in me, nell’originalità del mio spettacolo”.

Entusiasta il maestro Piromalli di arricchire il suo cartellone artistico con il sequel “Torno a scuola” ma anche di aver “realizzato da solo, con le forze di un team affiatato di attori, quelli dell’Officina, una stagione teatrale che ha riportato l’arte in città”.