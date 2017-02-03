Presentazione App Rhegium… 2000 anni da toccare

Realizzata dagli allievi delle quarte turistiche, l'app sarà presentata lunedì 6 febbraio nell'Aula Magna dell'ITE Raffaele Piria

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico per il settore Economico “Raffaele Piria” è lieto di invitarVi alla presentazione della APP “Rhegium… 2000 anni da toccare” realizzata dagli allievi delle quarte classi turistiche, con il supporto dell’Associazione

Education & Training, nell’ambito del percorso di Alternanza Scuola Lavoro.

Lunedì 6 febbraio 2017 alle h. 11.30 presso l’Aula Magna dell’Istituto, alla presenza del Sindaco Metropolitano Giuseppe Falcomatà, verrà illustrato il più ampio disegno di promozione della città dal punto di vista culturale e storico-artistico, condotto dagli

studenti del Piria “Promoter del Territorio” cui è stato affidato l’Info point di Piazza Camagna nell’ambito delle attività “Alla scoperta della Città e del nostro territorio montano”.