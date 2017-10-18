Alla presenza del presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella e dell’assessore comunale allo Sviluppo Economico, Guido Signorino, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta questa mattina a Palazzo Zanca, è stato illustrato il bilancio della prima edizione di “Messina Street Food Fest”. All’incontro con i giornalisti era presente anche tutto il team organizzativo della manifestazione, dedicata al cibo da strada, che si è svolta a piazza Cairoli da giovedì 12 a domenica 15 ottobre.

“ Non possiamo che essere soddisfatti del risultato ottenuto- ha detto il presidente Palella- la città ha risposto in modo massiccio alla nostra chiamata e per questo Messina Street Food Fest si farà certamente una volta l’anno, ma non è escluso che altre manifestazioni possano essere organizzate in altri periodi. La soddisfazione deriva anche dall’indotto commerciale che è stato creato dall’evento, che dunque è stato gradito anche dagli imprenditori delle zone limitrofe a piazza Cairoli, che in quei 4 giorni hanno riempito i loro locali. Un altro motivo di orgoglio nasce dal clima di civiltà e compostezza in cui tutto si è svolto nonostante l’altissima affluenza di pubblico. La partnership con l’Amministrazione è stata senza dubbio felice, poiché, nonostante non abbia avuto contenuti economici, si è rivelata preziosa soprattutto per il supporto sia dell’assessore Guido Signorino, che dei funzionari, che con i numerosi tavoli tecnici organizzati, hanno fatto sì che potessimo operare serenamente e nel massimo rispetto delle regole. Un ringraziamento per il supporto ricevuto va anche all’Amam, in particolare al direttore generale Claudio Cipollini, e all’ing. Natale Cucè, responsabile di Messinambiente, che ha permesso che la piazza, fin dalle prime luci dell’alba fosse pulita per accogliere i visitatori. Durante l’evento è stata anche effettuata la raccolta differenziata per il vetro e il cartone. Un grazie anche all’Atm per il servizio svolto e al personale della Questura”.

“Siamo molto soddisfatti per la risposta di Messina che ha dimostrato grande desiderio di eventi che possano unire e aggregare – ha dichiarato l’assessore Signorino – e per questa ragione è nostra intenzione programmare nuove iniziative, coinvolgendo gli operatori economici di tutte le categorie. La condivisione, il clima di festa e di serenità, il piacere di ritrovarsi insieme e creare attrattiva per Messina, la valorizzazione delle tradizioni locali e di altri luoghi, il senso di appartenenza che ha generato questo appuntamento sono le fotografie che porteremo a lungo dentro di noi e come Amministrazione comunale siamo davvero felici di avere co-organizzato la prima edizione dello street food, aderendo all’iniziativa di Confesercenti. Questa manifestazione ha prodotto anche un indotto in quanto elemento di attrattiva per i turisti”.

I NUMERI DELLA I EDIZIONE DI MESSINA STREET FOOD FEST

Sono numeri da capogiro quelli della prima edizione di Messina Street Food Fest, che si è da poco conclusa a piazza Cairoli.

La manifestazione, organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina, ha registrato circa 50.000 presenze, non solo grazie al buon cibo proposto nelle 30 postazioni food, ognuna con una specialità diversa, ma anche per gli eventi live, che, tra musica, intrattenimento per bambini, dj set e show cooking, hanno portato a piazza Cairoli visitatori provenienti non solo dalla città, ma anche dalla provincia e dalla Calabria.

Ore di evento, ticket e show cooking

Sono state 34 le ore complessive in cui si è svolto l’evento, distribuite in 4 giornate, in cui si sono alternati 40 addetti tra safety e security. Nove gli chef che si sono esibiti nella preparazione delle ricette degli show cooking, 400 gli ospiti che le hanno degustate. Cinque i dj che hanno fatto ballare il pubblico e altrettante le band live.

Veniamo ai ticket-degustazione: ne sono stati acquistati circa 30.000, mentre 20.000 solo per le bevande, oltre a quelli per l’acqua.

Gli ingredienti consumati dagli operatori del food

Ma sono i numeri relativi alle quantità di ingredienti consumati dagli operatori del food a sbalordire. Una menzione a parte va fatta per le panelle, ne sono state servite infatti ben 15mila. Sono invece 3.150 i Kg di carne di vario tipo e 426 quelli di pesce accompagnati da 2.072 Kg di pane. I presenti hanno gradito anche la pasta: 390 i kg consumati, mentre il riso degli arancini ha raggiunto i 230 kg con annesso ragù per 203 Kg.

Sono stati serviti 112 kg di wurstel, 454 i kg di formaggio per condire le varie specialità.

Altri ingredienti molto utilizzati sono stati la farina, con 1.390 kg, l’olio, 420 Lt, utilizzato sia per friggere, che per i sughi e i condimenti, e le verdure di vario tipo, presenti nelle diverse pietanze per un totale 1010 kg, a cui vanno aggiunti il pomodoro, sia fresco che in salsa, che ha raggiunto da solo un consumo di 485 kg, e 250 kg di patate. Molto utilizzata anche la ricotta, 492 kg il consumo totale.

Dolci, materiali e gradimento del pubblico

Apprezzatissimi dal pubblico anche i dolci, per prepararli sono stati utilizzati 225 kg di cioccolato, 350kg di zucchero, 125 lt. di latte e 20 lt. di panna, oltre ad altri ingredienti minori.

L’organizzazione di Messina Street food Fest ha pensato anche a chi è meno fortunato, donando tutta l’acqua rimasta alla Croce Rossa, mentre una parte del cibo (rustici e salumi) è andato alla Mensa di S. Antonio, dove ogni giorno i volontari danno ristoro a centinaia di persone in difficoltà.

Considerevoli anche i numeri relativi ai materiali utilizzati per gli allestimenti: 420 i litri di vernice colorata consumata nei 9.100 mq del perimetro della piazza, 3.100 mq di legno, 1000 fasce decorative, 140 mq di pannelli di grafica, 8.800 viti, 36 mq di policarbonato.

Altri dati di grande rilevanza sono quelli che riguardano il gradimento del popolo dei social: la copertura organica dei post pubblicati su Facebook è stata infatti di oltre 1 milione e 300mila persone di età compresa tra 18 e 65 anni (25-44 anni in prevalenza), di cui il 59% donne e il 41% uomini. I dati si riferiscono al periodo dal 29/08 al 16/10.

Il team organizzativo della manifestazione

IL TEAM DI MESSINA STREET FOOD FEST

Per organizzare la manifestazione il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella e il direttore Daniele Andronaco hanno creato un team di professionisti che hanno speso le proprie competenze per l’organizzazione dell’evento.

Ecco chi sono:

Cristina Ipsaro Passione, Laura Abate, Claudio Prestopino- art design e coordinamento allestimenti

Carlo Spanò- area web;

Patrizia Casale- responsabile marketing ed eventi collaterali;

Benny Bonaffini- coordinatore area food e show cooking;

Antonio Luciano Greco- ingegnere e tecnico per la sicurezza sul lavoro;

Andrea Ipsaro Passione- pubbliche relazioni e spettacoli

Marika Micalizzi- responsabile comunicazione.