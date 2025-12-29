Reggio Calabria, successo per il Presepe nel borgo di Vito

Il consigliere comunale Mario Cardia esprime il proprio apprezzamento e plauso agli organizzatori, ai volontari e a tutti i cittadini che hanno reso possibile la realizzazione del Presepe nel borgo storico di Vito, restituendo vita, luce e partecipazione a un luogo di grande valore storico e identitario per la città di Reggio Calabria.

Un esempio virtuoso di comunità

«Il Presepe di Vito non è soltanto una rievocazione della Natività – dichiara Cardia – ma un esempio virtuoso di come una comunità possa prendersi cura del proprio territorio, valorizzandolo e rendendolo fruibile a cittadini e visitatori. È un’iniziativa che unisce tradizione, cultura, senso di appartenenza e promozione del patrimonio locale».

Partecipazione e valore dei borghi storici

L’evento ha registrato una partecipazione ampia e sentita, confermando come i borghi storici dell’agro reggino rappresentino una risorsa preziosa non solo dal punto di vista culturale, ma anche sociale e turistico.

«Desidero ringraziare sentitamente – prosegue il consigliere – tutti coloro che hanno contribuito, con impegno e passione, alla riuscita dell’iniziativa: dagli organizzatori ai figuranti, dai residenti alle associazioni coinvolte. Il loro lavoro dimostra che la valorizzazione dei nostri borghi passa prima di tutto dall’energia delle comunità che li abitano».

Il consigliere Cardia auspica che esperienze come quella del Presepe di Vito possano essere sostenute e accompagnate nel tempo, diventando parte di una più ampia strategia di tutela e rilancio dei borghi storici del territorio.