Primer mascara? Ecco quale scegliere

Idratano e fortificano le ciglia, le rendono più curve e folte e fanno durare di più il mascara: i motivi per usare un primer e come scegliere

Se siete esperte di makeup saprete già le motivazioni per cui è consigliabile usare un primer mascara, ma se invece non siete molto pratiche dei “trucchi” del mestiere questa lista di motivi vi farà capire perchè è assolutamente consigliabile utilizzare un primer mascara quando è il momento di truccare gli occhi!

Ecco perchè utilizzare un primer mascara:

Prima di tutto i primer hanno una funzione idratante e il loro uso costante può fortificare le ciglia.

Se avete le ciglia particolarmente dritte, il primer vi aiuterà a mantenere una forma più curva.

Non ti serviranno più le ciglia finte, ne potrai farne a meno perchè il primer farà sembrare le ciglia più folte.

Il mascara sarà più facile da applicare, e durerà più a lungo.

Infine per utilizzarlo prima del mascara bastano pochi secondi, e il risultato è ben visibile, quindi utilizzarlo vale sicuramente la pena!

Ma quale comprare?

Ecco di seguito una selezione di primer fra cui potete scegliere!

ARTICOLO DAL BLOG http://muainthecity.blogspot.it/2016/09/perche-usare-un-primer-mascara.html