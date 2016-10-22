City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Primer mascara? Ecco quale scegliere

Idratano e fortificano le ciglia, le rendono più curve e folte e fanno durare di più il mascara: i motivi per usare un primer e come scegliere

22 Ottobre 2016 - 09:03 | di Vincenzo Comi

Primer mascara: prodotto per truccare gli occhi

Se siete esperte di makeup saprete già le motivazioni per cui è consigliabile usare un primer mascara, ma se invece non siete molto pratiche dei “trucchi” del mestiere questa lista di motivi vi farà capire perchè è assolutamente consigliabile utilizzare un primer mascara quando è il momento di truccare gli occhi!

Ecco perchè utilizzare un primer mascara:

Prima di tutto i primer hanno una funzione idratante e il loro uso costante può fortificare le ciglia.

Se avete le ciglia particolarmente dritte, il primer vi aiuterà a mantenere una forma più curva.

Non ti serviranno più le ciglia finte, ne potrai farne a meno perchè il primer farà sembrare le ciglia più folte.

Il mascara sarà più facile da applicare, e durerà più a lungo.

Infine per utilizzarlo prima del mascara bastano pochi secondi, e il risultato è ben visibile, quindi utilizzarlo vale sicuramente la pena!

Ma quale comprare?

Ecco di seguito una selezione di primer fra cui potete scegliere!

Primer mascara: la selezione dei prodotti per truccare gli occhi, foto 1
Primer mascara: la selezione dei prodotti per truccare gli occhi, foto 2
Primer mascara: la selezione dei prodotti per truccare gli occhi, foto 3
Taran Project a Caulonia
Locandina del Kaulonia Tarantella Festival 2015 a Caulonia
Primer mascara? Ecco quale scegliere, foto 6
Primer mascara? Ecco quale scegliere, foto 7

ARTICOLO DAL BLOG http://muainthecity.blogspot.it/2016/09/perche-usare-un-primer-mascara.html

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Moda
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?