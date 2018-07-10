Sabato 7 luglio si è svolto, presso il Royal Continental Hotel di Napoli, il Primo Gabinetto per l’anno sociale 2018/2019 del Distretto Leo 108Ya, che comprende i club di Campania, Basilicata e Calabria. L’evento, che ha visto la partecipazione di rappresentanze Leo e Lions di tutte e tre le regioni, ha visto il passaggio alla presidenza distrettuale da Francesco Bagnato (Leo Club Catanzaro Host) a Pasquale Carbone (Leo Club Palma Vesuvio Est), nonché l’illustrazione ai presenti, da parte di quest’ultimo, del logo dell’anno sociale e dell’organigramma distrettuale, molto ricco di progetti e di appositi team preposti alla loro realizzazione.

Le autorità presenti al Gabinetto Distrettuale

Presenti numerose autorità Lions, Leo e anche Rotaract, nonché le rappresentanze dei club del Distretto e dei referenti di progetto: il Governatore Lions Paolo Gattola, il Chairperson Lions Agostino Testa, i summenzionati presidenti distrettuali Leo outcoming e incoming Francesco Bagnato e Pasquale Carbone, il PD Leo 2015/2016 Vincenzo Spiezia, il PD Leo 2016/2017 Valeria Castaldo, e l’RRD del Distretto Rotaract 2100 Valerio Mercuri, col quale è stato siglato un protocollo collaborativo che vedrà le due associazioni operare congiuntamente.

Il Direttivo Distrettuale Leo quest’anno è composto, oltre che dal Presidente Pasquale Carbone, dal Vice Presidente Andrea Scarpino (Leo Club Catanzaro Host), dal Segretario Antonella Ferrante (Leo Club Palma Vesuvio Est), dal Tesoriere Francesco Coppoletta (Leo Club Catanzaro “Rupe Ventosa”) e dai Cerimonieri Antonio Gargiulo (Leo Club Santa Maria Capua Vetere II) e Paolo Battaglia (Leo Club Reggio Calabria Host “Vittoria G.S. Porcelli”).

Il programma del presidente Pasquale Carbone

Il Presidente Distrettuale Leo Pasquale Carbone non nasconde la sua soddisfazione per la buona riuscita dell’evento:

“É stato un vero successo. Ho visto gioia, entusiasmo e partecipazione, con tantissimi soci Leo Campani, Lucani e Calabresi intervenuti. I nuovi Clubs hanno risposto Presente e i Clubs storici hanno dimostrato, ancora una volta, che il Distretto é la nostra casa. Di altissimo profilo, inoltre, le relazioni di tutti gli Officer che lasciano presagire un’annata ricca di impegno e lavoro. Ringrazio ancora tutti, in particolar modo il Governatore Paolo Gattola e l’RRD del Distretto Rotaract 2100 Valerio Mercuri con il quale abbiamo stipulato uno storico Protocollo d’intesa e infine auguro a tutti un Anno sociale ricco di Servizio, Amicizia e Solidarietá.”

Le attività di club e di progetto inizieranno a breve, e vedranno i Leo delle tre regioni impegnati in numerosi service e attività distrettuali. Il prossimo importante appuntamento, presentato dal socio Domenico Sirianni in sede di Gabinetto, sarà il Consiglio di Autunno, ospitato e curato dal Leo Club Catanzaro “Rupe Ventosa”, che si terrà presso il capoluogo calabrese dal 14 al 16 settembre.

Fonte: Francesco D’Amico – Stampa Leo Club d’Area Calabria & Social Media Manager Area Sud