Primo meeting dei Giovani Consulenti del Lavoro
Lunedì 19 giugno 2017 a Villa San Giovanni la presentazione alla stampa del Primo Meeting dei Giovani Consulenti del Lavoro del Sud Italia
16 Giugno 2017 - 16:50 | di Vincenzo Comi
Lunedì 19 giugno 2017, ore 12, presso la sede dell’AltaFiumara Resort & Spa in Via Petrello a Villa San Giovanni (Reggio Cal.), sarà presentato alla stampa il Primo Meeting dei Giovani Consulenti del Lavoro del Sud Italia organizzato dalle Associazioni dei Giovani Consulenti del Lavoro di Calabria, Sicilia, Campania, Basilicata, Puglia e Sardegna.
Con il 1° meeting dei Giovani Consulenti del Lavoro del Sud Italia si accendono i fari sulla “Questione Meridionale 4.0”. I giovani professionisti si interrogano sul futuro dell’eterno malato: il Mezzogiorno d’Italia, fanalino di coda dei più importanti indicatori socio-economici, con tassi di disoccupazione giovanili allarmanti
e PIL che non riesce a decollare.
Interverranno:
- Rosario De Luca, Presidente della Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro
- Flaviana Tuzzo, Presidente del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria
- Pietro Latella, Presidente dell’Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro
- Roberto Garritano, Coordinatore dell’Associazione Giovani Consulenti del Lavoro della Calabria
- Caterina Brianti, Presidente dell’Associazione Giovani Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria
Al termine della conferenza sarà servito un piccolo rinfresco.
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