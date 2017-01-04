Primo sacerdote calabrese nominato dal Papa Uditore della Rota Romana

Papa Francesco ha nominato un sacerdote calabrese, il primo nella storia della regione, Prelato Uditore del Tribunale della Rota Romana. Si tratta di Francesco Viscome, originario di Rocca di Neto (Kr) e fino al momento della nomina aveva svolto l’incarico di Promotore di Giustizia del Tribunale della Rota Romana. A nominarlo fu lo stesso Papa Francesco il 17 aprile 2015. Viscome appartiene all’Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina

La Rota Romana – secondo quanto prevista dalla Costituzione Apostolica Pastor Bonus – è essenzialmente Tribunale di appello e giudica in seconda istanza, le cause definite dai Tribunali ordinari di primo grado e deferite alla Santa Sede per legittimo appello; in terza ed ulteriore istanza, le cause trattate già in appello dalla stessa Rota o da altro Tribunale ecclesiastico d’appello. E’ anche Tribunale d’appello per il Tribunale Ecclesiastico della Città del Vaticano. Tuttavia la Rota Romana giudica anche alcune specifiche cause in prima istanza.