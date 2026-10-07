Primo tempo: dominio Reggina, palle gol clamorosamente fallite, doppio miracolo dei fratelli Girasole

Dominio totale della Reggina in questi primi quarantacinque minuti di gara contro la Nuova Igea. Un gol, quello realizzato da Alma e almeno cinque occasioni clamorose fallite, quelle più incredibili sui piedi di Jallow che ha sbagliato per due volte la rete del raddoppio in maniera clamorosa. L’attaccante in evidente disagio, probabilmente anche condizionato da quei due errori sotto porta, ha commesso una serie di sbavature anche in fase di disimpegno. Un errore incredibile di Madia stava regalando la rete ai padroni di casa, ma un doppio intervento miracoloso dei fratelli Girasole, ha evitato il peggio. Incontenibile Porcino sulla corsia di sinistra, ottima prestazione anche di Laaribi. Bene Alma e Franchini. La prima frazione finisce 0-1, ma il punteggio doveva essere molto più largo.