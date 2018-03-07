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Princess party per la ‘regina’ nonna Maria

Festa a tema principesse alla casa per anziani San Gaetano Catanoso di Gallico per i 95 anni di nonna Maria, organizzata dalla nipote Ilenia

07 Marzo 2018 - 10:00 | di Vincenzo Comi

Nonna Maria, 95 anni, festeggiata come una regina nella casa per anziani San Gaetano Catanoso di Gallico

Riceviamo e pubblichiamo – Si è svolta a Gallico nella casa per anziani “San Gaetano Catanoso” la festa di compleanno di nonna Maria. La festa a tema non poteva non riuscire benissimo essendo stata organizzata dalla nipote Ilenia,  wedding ed event planner della rinomata agenzia Massara Special Events.

Il princess party per i 95 anni di nonna Maria alla casa per anziani San Gaetano Catanoso di Gallico

Il tema scelto per l’occasione quello delle principesse: sfizioso, tutto in rosa e un po’ frivolo! Il buffet di dolci realizzato dal pasticcere e cake designer Giovanni Federico era strepitoso. La bellissima torta in pasta di zucchero , i biscotti e i cup cakes riprendevano il tema scelto e hanno deliziato il palato di tutti.

Nonna Maria trattata come una regina

Nonna Maria è stata trattata come una principessa, anzi sarebbe meglio dire come una regina! È stata truccata e adornata con tanto di boa e corona. Quando ha fatto il suo ingresso nella sala allestita sapientemente da Francesca Cogliandro ad accoglierla c’ erano tutti i parenti e gli amici, lieti di festeggiare i suoi 95 anni.

La festa di compleanno di nonna Maria a Gallico, organizzata dalla nipote Ilenia di Massara Special Events

Alla festa hanno partecipato anche le altre nonnine che vivono in questa struttura, appositamente per loro sono state pensate delle happy bags decorate da Elena Iannello e contenenti dei regalini a mo’ di bomboniera. Come ha precisato Ilenia : “ per me era importante che anche le altre nonnine partecipassero, che non si sentissero escluse e che fossero coccolate, per questo ho pensato di realizzare le happy bags.

Le nonnine della casa San Gaetano Catanoso di Gallico alla festa a tema principesse per nonna Maria

I ringraziamenti di Ilenia

Ci tengo a rivolgere un ringraziamento particolare alla madre superiora Suor Valeria ed a Suor Annunziata  che ci hanno dato la massima disponibilità per poterci organizzare al meglio; ringrazio anche tutte le sorelle che ogni giorno con amorevole cura si occupano di tutte le nonnine , compresa la mia principessa!”

Mai perdere di vista il fatto che gli anziani hanno bisogno di poco , ma di quel poco hanno tanto bisogno (Margaret Willour)

www.massaraspecialevents.com

Allestimento a tema principesse per la festa di nonna Maria a Gallico, curato da Francesca Cogliandro
Il buffet e la torta a tema principesse per i 95 anni di nonna Maria a Gallico

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