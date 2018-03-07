Princess party per la ‘regina’ nonna Maria

Riceviamo e pubblichiamo – Si è svolta a Gallico nella casa per anziani “San Gaetano Catanoso” la festa di compleanno di nonna Maria. La festa a tema non poteva non riuscire benissimo essendo stata organizzata dalla nipote Ilenia, wedding ed event planner della rinomata agenzia Massara Special Events.

Il tema scelto per l’occasione quello delle principesse: sfizioso, tutto in rosa e un po’ frivolo! Il buffet di dolci realizzato dal pasticcere e cake designer Giovanni Federico era strepitoso. La bellissima torta in pasta di zucchero , i biscotti e i cup cakes riprendevano il tema scelto e hanno deliziato il palato di tutti.

Nonna Maria trattata come una regina

Nonna Maria è stata trattata come una principessa, anzi sarebbe meglio dire come una regina! È stata truccata e adornata con tanto di boa e corona. Quando ha fatto il suo ingresso nella sala allestita sapientemente da Francesca Cogliandro ad accoglierla c’ erano tutti i parenti e gli amici, lieti di festeggiare i suoi 95 anni.

Alla festa hanno partecipato anche le altre nonnine che vivono in questa struttura, appositamente per loro sono state pensate delle happy bags decorate da Elena Iannello e contenenti dei regalini a mo’ di bomboniera. Come ha precisato Ilenia : “ per me era importante che anche le altre nonnine partecipassero, che non si sentissero escluse e che fossero coccolate, per questo ho pensato di realizzare le happy bags.

I ringraziamenti di Ilenia

Ci tengo a rivolgere un ringraziamento particolare alla madre superiora Suor Valeria ed a Suor Annunziata che ci hanno dato la massima disponibilità per poterci organizzare al meglio; ringrazio anche tutte le sorelle che ogni giorno con amorevole cura si occupano di tutte le nonnine , compresa la mia principessa!”

Mai perdere di vista il fatto che gli anziani hanno bisogno di poco , ma di quel poco hanno tanto bisogno (Margaret Willour)

www.massaraspecialevents.com