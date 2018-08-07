Dopo la rasatura generale partono inerbimento e manutenzione: il Granillo sarà pronto per la Coppa Italia del 12 agosto, ma non ancora al meglio

Procedono come da cronoprogramma concordato dall’Amministrazione Falcomatà, con il coordinamento del Consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella, i lavori di manutenzione estiva sul manto erboso dello Stadio Oreste Granillo.

Negli ultimi giorni si è provveduto ad una rasatura generale del rettangolo di gioco sul quale sono già iniziate le operazioni di inerbimento e manutenzione. La struttura sarà già pronta, seppur ancora in condizioni non del tutto ottimali, per la prima gara ufficiale della stagione sportiva 2018/2019, la sfida di Coppa Italia tra le Reggina e la Vibonese, prevista per domenica 12 agosto.

Le condizioni del terreno miglioreranno progressivamente per raggiungere la piena operatività per la prima giornata di campionato, quanto il manto erboso raggiungerà un livello di efficienza ottimale.