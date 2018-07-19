Un giovane imprenditore reggino apre alle Canarie il Coffee Bar Tropicalia Sunrise e porta a Tenerife il Caffè Mauro e i prodotti tipici calabresi

Un giovanissimo imprenditore di Reggio Calabria, classe 95, Domenico Campolo, apre un bar alle Canarie e decide di investire sui prodotti tipici Calabresi.

Il Coffee Bar si chiama Tropicalia Sunrise, un mood innovativo, che fin da subito, pone l’obiettivo di una serie di Tropicalia Sunrise, anche in Franchising, naturalmente prodotto principe sarà il Caffè Mauro che arriva per la prima volta sull’isola insieme ad un atmosfera tropicale, personalizzazione dell’arredo e sapori prettamente calabresi sono i punti cardine del Coffee Bar.

L’inaugurazione di Tropicalia Sunrise è prevista per domenica 22 luglio 2018 ore 17, il coffee bar sarà aperto dalle 8:30 alle 22:00, disponibile il servizio bagagli gratuito per tutti i clienti che utilizzano la piattaforma Home Restaurant Hotel, un sito web che ti permette di trasformare la casa in un hotel con ristorante, da gennaio 2019 anche App in tutta Europa.

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18 luglio 2018