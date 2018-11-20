Sabato 24 Novembre, alle ore 17.30, presso la Fattoria Urbana di Catona (RC), il prof. Domenico Rosaci terrà la conferenza “La Poesia della Natura: da Orfeo a Dino Campana”.

Qual’è il legame tra Natura e Poesia? Può spiegarlo il mito di Orfeo, figlio della musa Calliope, che riceve in dono da Apollo una magica lira con cui è capace di incantare gli elementi della natura, oltre che l’uomo stesso. Può ribadirlo il canto orfico di Dino Campana, con la sua visionaria intuizione che l’essenza della nostra anima sia, in definitiva, poesia. La poesia della Natura.

Domenico Rosaci, professore di Informatica presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, conduce da oltre vent’anni attività di ricerca nel settore dell’Intelligenza Artificiale, oltre a pubblicare opere in campo letterario e filosofico. E’ autore dei romanzi “Il Sentiero dei Folli“, “La Zingara di Metz” e “I Fiori di Tanato“, e dei saggi filosofici “Arcana Memoria” e “Il labirinto del Cristo”.