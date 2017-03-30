Progetto coordinato dal ‘Vinci’ sperimentato su scala nazionale

Venerdì 31 marzo c.m., alle ore 11,30 presso l’Aula Magna del liceo scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa di presentazione della sperimentazione nazionale del progetto “Biologia con curvatura biomedica”, istituzionalizzata attraverso un Accordo Quadro sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e dalla Federazione Nazionale dell’Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri.

La sperimentazione nazionale nei venti licei

La sperimentazione nazionale, coordinata dal liceo da Vinci di Reggio Calabria, coinvolgerà dall’anno scolastico 2017/2018 venti licei scientifici e altrettanti Ordini dei Medici provinciali, rappresentativi di tutte le aree geografiche del Paese, individuati tramite circolare ministeriale; gli stessi, sperimenteranno il modello ideato e sviluppato da sette anni dal liceo scientifico ”Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, d’intesa con l’Ordine dei Medici della stessa Provincia. Se alla fine di tale periodo gli esiti del percorso nazionale saranno paragonabili a quelli rilevati presso il liceo reggino (in cui ben il 98% degli studenti inseriti nel percorso, ha superato, senza alcuna difficoltà, il test di accesso alle facoltà medico-sanitarie) il percorso potrà diventare di ordinamento per i licei scientifici e sarà corsia preferenziale per l’accesso alle facoltà di Medicina e Chirurgia.

Interverranno: il Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppina Princi, il Presidente dell’Ordine dei Medici dott. Pasquale Veneziano, il dott. Domenico Tromba, il dott. Edoardo Lamberti Castronuovo, le referenti del liceo: proff.sse Maria Rosa Pratticò e Francesca Torretta, i docenti di biologia e i medici coinvolti nella docenza. Interverranno, altresì, S.E. Mons. Giuseppe Morosini, eccellenza Arcivescovo di Reggio Calabria e Bova, la Dott.ssa Mirella Nappa, Dirigente Ambito territoriale Provinciale di Reggio Calabria, il dott. Valerio Misefari delegato alla sanità per il Comune di Reggio Calabria.

Modererà l’incontro il Dott. Paolo Toscano, Capo servizio della redazione di Reggio Calabria della Gazzetta del Sud.