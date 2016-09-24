Progetto Teatro, uno stage internazionale per due allievi

Per l’edizione 2016 della Festa Nazionale del Teatro, tenutosi a Corigliano Calabro, la FITA Federazione Italiana Teatro Amatori, presieduta da Carmelo Pace, ha organizzato uno stage residenziale “Itaflab” rivolto a giovani dai 15 ai 30 anni con esperienze teatrali pregresse. In Calabria per l’Accademia Progetto Teatro di Virginia Marasco, già presidente Fita per la provincia di Crotone, vengono selezionati due giovani allievi di Cirò Marina (Crotone), Rosita Tangari e Vincenzo Arcuri.

Lo stage diretto da Daniele Franci

Lo stage diretto dal Maestro Daniele Franci, direttore artistico di Etoile Centro Teatrale Europeo, uno dei primi centri residenziali delle arti performative in Italia. Questo centro è un agglomerato di cultura e formazione teatrale, Etoile però non si concentra solo sulla formazione ma si impegna su più fronti: in primo luogo progetti nell’ambito del teatro di ricerca.

Etoile International si serve di collaborazioni e gemellaggi con paesi europei come Francia, Olanda, Romania, Polonia e Portogallo che in questi ultimi anni sono diventate anche sedi operative distaccate. Il Maestro Franci si forma al Teatro Nazionale di Strasburgo al Corso per “Metteur en scène pour les enfants”. Nello stesso anno frequenta a Chicago il Corso per “Direttore artistico”. Nel 1999 fonda l’associazione culturale “ETOILE CENTRO TEATRALE EUROPEO”, dove, oltre a ricoprire il ruolo di direttore artistico, è regista, docente ed esperto teatrale nelle scuole.

L’Accademia Progetto Teatro di Cirò Marina

L’Accademia Progetto Teatro di Virginia Marasco, a Cirò Marina, unica scuola di teatro professionale, lei formatrice, insegnante laureata al Dams di Bologna che da anni si occupa di produzione teatrale, formazione, diffusione della cultura teatrale e da 4 dirige l’Accademia ha inteso dare un’opportunità internazionale ai suoi giovani allievi, che entusiasti sono tornati da un percorso formativo di alto livello.

Virginia, autrice e regista degli spettacoli teatrali per ragazzi da lei prodotti, si dice soddisfatta di questa esperienza che crea un valore aggiunto al lavoro quotidiano che svolge con i ragazzi, è un modo per metterli a confronto con realtà molto più grandi della nostra, ove il teatro è opera dura e sacrificale, in cui per 10 ore al giorno ci si dedica anima e corpo al lavoro sull’attore.

Il Maestro Franci, uomo di cultura e operatore teatrale di grande fama, anche direttore artistico del Festival Internazionale Teatro Lab, ove questo anno si è avuta l’illustre presenza di Dario Fo, ci spiega che lo stage è stato un percorso creativo condiviso ovvero la strategia è stata quella di scegliere alcuni oggetti di quelli a disposizione e creare in un arco di tempo molto breve una breve performance di circa 10 minuti che potesse avere una parola chiave, un tappeto musicale e che potesse raccontare o una microstoria o una o più emozioni.

Il metodo: dieci ore di lavoro al giorno

Ogni partecipante ha apportato in fase di studio le proprie idee che organizzate registicamente in modo armonico potessero divenire rappresentazione. La ricerca continua e lo studio sono quindi diventati non solo l’obiettivo del progetto ma il vero e proprio metodo è contenuto. 10 ore di lavoro giornaliere per approdare in scena la sera stessa e comunicare il grande sforzo attoriale e registico.

Un percorso che ha aiutato i partecipanti anche ad andare al di là di un loro limite, ricercando nel teatro la forza motrice per coadiuvare un vissuto legata all’azione scenica.

L’Accademia Progetto Teatro di Cirò Marina nasce come forma culturale e di formazione pensata per i giovani. Un atto sociale pensato per rieducare, uno strumento pedagogico colorato e immaginato atto a formare membri sani e consapevoli della nostra civiltà. Un percorso esperienziale in grado di stimolare ed espandere i meccanismi creativi e comunicativo dei ragazzi, che si lega a tutto campo con questa esperienza professionale e professionalizzante.

Inoltre i ragazzi hanno ricevuto un attestato da presentare in ambito scolastico per l’acquisizione di crediti formativi atti alla formazione o alla buona condotta scolastica.

La Festa Nazionale del Teatro della Fita

La Festa Nazionale del Teatro targata Fita, voluta dal presidente per la provincia di Cosenza Antonio D’Amico, insieme ai vertici nazionali Minniti e regionale Latella, ha visto un susseguirsi di stage, incontri dibattiti e spettacoli, e anche in questo caso l’Accademia Progetto Teatro si è esibita il 13 settembre presso la Chiesa sconsacrata di San Domenico a Corigliano con lo spettacolo “Giangurgolo cerca moglie”.

L’Accademia Progetto Teatro forma al teatro professionale giovani ragazzi, invoglia in maniera ludica bambini e, da l’anno scorso attiva corsi full immersion e stage per adulti con illustri personaggi del teatro e del cinema, non solo per coloro i quali hanno predisposizione teatrale ma anche soggetti liberi, professionisti ecc che attraverso il teatro possano formare il loro pensiero, soffocare una loro latenza, scoprendosi divertendosi e constatando possibilità di comunicare sentimenti e stati d’ animo, aiutandosi a crescere, a sviluppare la fantasia, a trovare nuovi veicoli d’espressione, a conoscersi e a sbloccare paure e timidezze, aiutando nel lavoro e nella vita quotidiana.

L’Accedemia Progetto Teatro riparte ad ottobre con tante novità, specialmente per il nuovo spettacolo “Giangurgolo cerca Moglie!”, un omaggio alla Commedia dell’Arte e alla maschera calabrese che si proietta in contesti artistici più ampi e di spessore culturale.