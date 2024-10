Reggio celebra la ‘Festa dell’Europa’: il programma delle iniziative (virtuali)

Una maratona live fatta di testimonianze, speranze, ripartenze e opportunità per i giovani

Anche quest’anno, il 9 maggio, torna la festa dell’Europa organizzata dallo Europe Direct della città di Reggio Calabria.

Un appuntamento che per l’edizione 2020 sarà animato dallo spirito della celebrazione dei valori fondanti dell’Unione europea: coesione, solidarietà, stato di diritto, dignità umana. Nell’arco della giornata del 9 maggio a partire dalle ore 10, l’evento si svolgerà attraverso la diretta dei contributi video dei tanti ospiti, associazioni e organizzazioni che da nord a sud hanno aderito all’invito dello Europe Direct di Reggio Calabria.

Dalla pagina Facebook dello Europe Direct di Reggio Calabria sarà trasmessa una maratona live di testimonianze che, attraversando la storia della fondazione, farà approdo nel quotidiano, descrivendone le speranze, le testimonianze, le ripartenze, le opportunità per i giovani.

Cerca la pagina Facebook dello Europe Direct di Reggio Calabria: QUI e per ulteriori informazioni clicca su questo link.

Programma Festa dell’Europa – 9 maggio 2020

ore 10.00

A 70 ANNI DALLA DICHIARAZIONE DI SCHUMAN

Prof. Marco Brunazzo, Università degli Studi di Trento – Fondazione Antonio Megalizzi

ore 10.15

SCHUMAN DECLARATION: OUR EUROPE BEGINNING

Liceo Scientifico “A.Volta” di Reggio Calabria, European Parliament Ambassador School

ore 10.45

IL CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ. I PROGETTI VINCITORI DELLA CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

– 10.45| GioTag: Giovani che rigenerano le periferie

@apiceue – Agenzia di Promozione Integrata per i Cittadini in Europa

– 11.15 | Youngi_Sport – Play Safe, Play Fair, Play Here

@YOUngiCamini – Informal Groups of Young People di Camini (RC)

ore 11.30

NOI E L’EUROPA: IL PROGETTO “A SCUOLA DI OPEN COESIONE”

@teamnewhorizonrc – Liceo Scientifico “A.Volta” di Reggio Calabria

ore 12.00

GLI STRUMENTI DELL’EUROPROGETTAZIONE

@CooperativaCISMe – Cooperativa per l’Innovazione e lo Sviluppo del Meridione (RC)

ore 12.15

EUROPEI CONTRO COVID19

Meet Up: Discover our Values through Volunteering

@ConventCentre – Associazione culturale di Amantea (CS)