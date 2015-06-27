Programmone, torna la comicità esplosiva di Nino Frassica‏

di Alessandro Sica – Nino Frassica a 30 anni da Quelli della Notte, il programma che lo fece scoprire a tutta l’Italia, ritorna in radio per proporre la sua celebre comicità e lo fa insieme ad un compagno di quell’avventura televisiva come Mario Marenco.

Quando va in onda Programmone su Radio2

Parte lunedì 29 giugno e va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18 ‘Programmone’ su Radio 2.

Dopo il successo di “Menomale che c’è Radio2”.

E’ un ritorno, per Nino Frassica, in una radio che ormai conosce bene, in una fascia oraria – quella dalle 17.00 alle 18.00 – che da tempo Rai Radio2 dedica alla comicità. “Programmone” è un’ora di puro umorismo alla maniera di Frassica, dove l’eloquio surreale, di cui Nino è il detentore indiscusso, diventa protagonista.

Gli ospiti e i personaggi del programma

L’essere al di fuori da ogni logica si moltiplica per tutti i suoi innumerevoli ospiti, magiche creature che popolano il suo mondo onirico e non-sense così con Nino Frassica si alternano al microfono diversi personaggi appunto a partire da Mario Marenco.

C’è poi Francesco Scali, suo compagno di sempre (il cantautore Gianfranco Padda), Barbara Cavalli (Anna Clemi), Clemente Russo (il professor Clementini), Osvaldo Rulla, comico, imitatore e parcheggiatore (o imitatore di un parcheggiatore comico), Pietro Pulcini e Fabrizio Spedale.

La regia è di Fabrizio Trionfera, la cura è di Lucia Mosca. Accendete la radio, sintonizzatevi su Radio2 e godetevi un’ora di comicità che vi lascerà il sorriso per il resto della serata.