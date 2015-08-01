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Promo Summer al Chupito: le migliori birre in super sconto

Tennent's Super, Corona, Ceres e Peroni forte a 2 euro, Heineken, Becks e Nastro Azzurro a 1,50: la promozione estiva del Chupito

01 Agosto 2015 - 15:25 | di Redazione

Locandina della Promo Summer del Chupito con le birre in sconto

Tempo di promozioni estive al Chupito.

Per tutta l’estate, troverai le migliori birre a un prezzo scontatissimo: Tennent’s Super, Corona, Ceres e Peroni forte a soli €2,00.

In più, Heineken, Becks e Nastro Azzurro a soli €1,50!

Che aspetti? Ordina una birra e…vivi la tua estate!

Promozione estiva sulle birre al Chupito

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