Promo Summer al Chupito: le migliori birre in super sconto
Tennent's Super, Corona, Ceres e Peroni forte a 2 euro, Heineken, Becks e Nastro Azzurro a 1,50: la promozione estiva del Chupito
01 Agosto 2015 - 15:25 | di Redazione
Tempo di promozioni estive al Chupito.
Per tutta l’estate, troverai le migliori birre a un prezzo scontatissimo: Tennent’s Super, Corona, Ceres e Peroni forte a soli €2,00.
In più, Heineken, Becks e Nastro Azzurro a soli €1,50!
Che aspetti? Ordina una birra e…vivi la tua estate!
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