Il progetto dello Sportello Europe Direct del Comune di Reggio Calabria ha superato con successo la selezione indetta dalla Commissione Europea per il triennio 2018/2020 per il proseguimento delle attività di informazione e comunicazione sui temi di interesse europeo nell’ambito della rete ufficiale d’informazione della Direzione Generale Comunicazione dell’Unione europea.

Lo ha comunicato ufficialmente nei giorni scorsi la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.

Il servizio per il triennio 2018/2020

Per i prossimi tre anni lo Europe Direct di Reggio Calabria continuerà ad offrire al territorio un servizio di informazione sulle politiche dell’Unione europea, sulle opportunità e i diritti dei cittadini comunitari all’interno dell’Assessorato alle Politiche Europee del Comune di Reggio Calabria.

In tutta l’Ue saranno circa 500 i Centri d’informazione Europe Direct dislocati sul territorio. In Italia su 100 candidature pervenute alla Rappresentanza dell’Ue, ne sono state selezionate 41.

«Il finanziamento per tre anni dell’Ufficio Europe Direct da Parte della Commissione Europea – commenta l’assessore alle politiche europee Giuseppe Marino – rappresenta un importante riconoscimento al lavoro effettuato in quest’ultimo triennio dall’assessorato alle Politiche Comunitarie di Reggio Calabria. Le attività dello sportello con gli istituti scolastici, con le università, con le associazioni e gli enti partners, con i tanti giovani che hanno avviato un percorso di formazione e crescita, potranno proseguire ed avvicinare ancora di più i nostri ragazzi all’Europa».

«In questi ultimi tre anni, attraverso lo Europe Direct – comunica Marino – tanti giovani reggini hanno potuto confrontarsi in Europa, arricchendo il loro percorso formativo e portando in tanti paesi l’immagine di una Reggio Calabria inclusiva ed aperta. Siamo fiduciosi che questo percorso possa rafforzarsi e le opportunità moltiplicarsi».

Lo sportello Europe Direct del Comune di Reggio Calabria ha in effetti visto incrementare da parte della Commissione la quota del contributo finanziato per la realizzazione delle attività sul territorio.

Il team e la rete di partner

Lo Sportello continuerà a operare tramite personale del Comune. Marialucia Malara, information designer, raccoglie il testimone della responsabilità dalla veterana Grazia Giannaccari sotto la direzione di Manuel Pulella, per prevedere un ulteriore consolidamento e ampliamento delle attività di comunicazione sulle tematiche europee riguardanti i territori, tramite l’implementazione dei canali web e social, il partenariato di progetto nonché il network territoriale e di formazione composto tra l’altro da Cisme, Apice, Innova- mentis, In- Way e l’apporto dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.

A questo si aggiunge l’attività di sportello su bandi e opportunità dall’Europa che viene effettuata quotidianamente presso il corpo I del Cedir, in via S. Anna II tronco, sede del centro.

La prima attività del 2018

Ed è già in preparazione la prima attività dello sportello per il 2018, ai primi di febbraio, un workshop su “Open Data e visualizzazione delle informazioni” per raccontare il territorio attraverso il riuso dei dati aperti, in occasione della settimana dell’Amministrazione Aperta e in collaborazione con Ite Piria scuola aderente al progetto Asoc1718.

Fonte: Stampa Comune di Reggio Calabria