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Pronta a partire la Ntc Summer League

Martedì 4 luglio a Palazzo Alvaro la presentazione di programma, iniziative collaterali e sponsor del torneo sul lungomare di Reggio

23 Giugno 2017 - 18:49 | di Pasquale Romano

Ntc Summer League 2016, torneo di basket all'Arena dello Stretto di Reggio Calabria

Martedì 4 luglio 2017, alle ore 11.30 presso la Sala Biblioteca di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria in Via San Francesco di Sales, 3 Reggio Calabria verrà presentata la prima edizione della “#Ntc Summer League”.

Evento di caratura nazionale che #Ntc Sport Industries, in collaborazione con la Lumaka Mini&Basket, ha voluto fortemente realizzare sul lungomare più bello d’Italia.

Durante la conferenza saranno presentati il programma del torneo, le iniziative collaterali, gli sponsor e lo staff della #Ntc Summer League.

Interverranno Paolo Beretta (F.lli Beretta), David Restelli (FISB), Antonino Castorina (Consigliere Città Metropolitana di Reggio Calabria delegato al Bilancio ed alle Politiche Giovanili), e Luca Laganà (#Ntc Sport Industries). La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta sulle pagine Social di #Ntc Sport Industries

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