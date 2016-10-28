Tutto pronto al Porto Bolaro per ‘Raddoppia il Tuo Shopping!’

A Porto Bolaro tutto è pronto: domenica 30 ottobre partirà l’iniziativa commerciale chiamata “Raddoppia il Tuo Shopping!”. Nel nome è racchiusa l’essenza di questa innovativa operazione che da alla clientela la grande opportunità di acquistare carnet del valore nominale di € 30,00 al costo di € 15,00: i carnet saranno spendibili in tutti i punti vendita del Centro aderenti all’iniziativa, ipermercato Carrefour compreso.

Porto Bolaro raddoppia così il potere di acquisto dei suoi clienti!!!

I carnet saranno acquistabili SOLO nelle giornate di domenica 30 ottobre e domenica 6, 13 e 20 novembre, per un periodo di tempo limitato: dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 di ogni giornata.

L’attesa sarà scandita da un simpatico countdown, che indicherà il tempo rimanente per acquistare i carnet a disposizione.

Ogni carnet è composto da n. 6 buoni acquisto del valore di € 5,00, che saranno spendibili da subito e fino al 24 dicembre, dando così l’opportunità ai clienti di utilizzarli per gli acquisti del periodo natalizio.

Da notare: i clienti potranno acquistare un solo carnet per ogni domenica, dietro presentazione di documento di identità.

Regolamento completo sul sito www.portobolaro.it o presso lo stand.

Porto Bolaro Shopping Center, il centro commerciale di Reggio Calabria.