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Tutto pronto al Porto Bolaro per ‘Raddoppia il Tuo Shopping!’

Dal 30 ottobre carnet da 30 euro a soli 15 euro spendibili nei negozi del centro commerciale, Carrefour compreso: date, orari e regole dell'iniziativa

28 Ottobre 2016 - 12:48 | di Redazione

Porto Bolaro, Collection School: iniziativa per le scuole primarie del territorio a Reggio Calabria

A Porto Bolaro tutto è pronto: domenica 30 ottobre partirà l’iniziativa commerciale chiamata “Raddoppia il Tuo Shopping!”. Nel nome è racchiusa l’essenza di questa innovativa operazione che da alla clientela la grande opportunità di acquistare carnet del valore nominale di € 30,00 al costo di € 15,00: i carnet saranno spendibili in tutti i punti vendita del Centro aderenti all’iniziativa, ipermercato Carrefour compreso.

Porto Bolaro raddoppia così il potere di acquisto dei suoi clienti!!!

I carnet saranno acquistabili SOLO nelle giornate di domenica 30 ottobre e domenica 6, 13 e 20 novembre, per un periodo di tempo limitato: dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 di ogni giornata.
L’attesa sarà scandita da un simpatico countdown, che indicherà il tempo rimanente per acquistare i carnet a disposizione.

Ogni carnet è composto da n. 6 buoni acquisto del valore di € 5,00, che saranno spendibili da subito e fino al 24 dicembre, dando così l’opportunità ai clienti di utilizzarli per gli acquisti del periodo natalizio.

Da notare: i clienti potranno acquistare un solo carnet per ogni domenica, dietro presentazione di documento di identità.

Regolamento completo sul sito www.portobolaro.it o presso lo stand.

Porto Bolaro Shopping Center, il centro commerciale di Reggio Calabria.

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