Un’esaltante esperienza in mountain bike fra gli splendidi scenari dello Stretto di Messina e del Parco Nazionale dell’Aspromonte. É così che si presenta la terza edizione della gara che quest’anno si preannuncia ancora più avvincente ed entusiasmante.

Dallo Stretto al Parco dell’Aspromonte in meno di 30 km

In poco meno di 30 km i ciclisti passeranno dalle acque cristalline dello Stretto di Messina agli incantevoli boschi del Parco Nazionale dell’Aspromonte, ma lungo il percorso non mancheranno di certo le attrattive culturali. Il Comitato Organizzatore ha deciso infatti di far partire e arrivare gli atleti in gara dallo splendido lungomare di Reggio Calabria, il più bel chilometro d’Italia. Scenari spettacolari ed allo stesso tempo contrastanti che faranno da sfondo ad un evento sportivo da molti atteso.

L’appuntamento per tutti gli amanti della mountain bike sarà all’Arena dello Stretto, teatro dei più grandi spettacoli reggini e centro focale di altrettanti eventi sportivi. I 300 atleti partecipanti non sono di certo solo reggini, ma provengono da tutto il centro – sud Italia, una partecipazione che mostra il rilievo dell’iniziativa, che ha ormai coinvolto gli appassionati di ogni dove.

I percorsi: marathon, granfondo ed escursionistico

I percorsi agonistici in programma per questa edizione 2018 saranno due:

la marathon da 75 km e con 2700 mt di dislivello

da 75 km e con 2700 mt di dislivello la granfondo da 48 km e con 1600 mt di dislivello.

Questi due percorsi agonistici renderanno l’esperienza fruibile anche alla gran parte dei ciclisti amatoriali. Un’iniziativa dunque aperta a tutti e non solamente ai professionisti del settore.

Non poteva però mancare un terzo percorso, quello escursionistico, dedicato a tutti coloro che vorranno godere dell’ebbrezza di un vero circuito di gara ma con il relax di una passeggiata in mountain bike.

Questa edizione di Aspromarathon vedrà anche l’assegnazione di alcuni premi speciali. Vi sono infatti in palio tre fantastici weekend fra gli atleti in griglia di partenza (al Saline Resort, al Panareal, e al AdHoc di Palermo). Non solo però esclusi gli altri partecipanti, sia agonisti che escursionisti, a cui saranno garantiti tutti i servizi di gara e assistenza, incluso un fantastico pasta party, ideale conclusione di una faticosa giornata all’insegna del divertimento e i bellissimi pacchi gara, quest’anno come non mai ricchissimi di gadget!

Anche quest’anno Aspromarathon sarà in grado di regalare a tutti i partecipanti una giornata indimenticabile grazie al sostegno di tutti i suoi sponsor a partire dai main Caffè Mauro e Reale Mutua, agli sponsor tecnici:

HICARI SPORT (società produttrice di abbigliamento tecnico sportivo che vestirà gli atleti della ROLLING BIKE nel 2018)

(società produttrice di abbigliamento tecnico sportivo che vestirà gli atleti della ROLLING BIKE nel 2018) +WATT (società produttrice di integratori per lo sport)

(società produttrice di integratori per lo sport) CICLITALIA dei fratelli Francesco e Giuseppe Aquino (punto di riferimento in Calabria dei marchi SPECIALIZED, BMC, CANNONDALE e tutto ciò che riguarda il ciclismo)

dei fratelli Francesco e Giuseppe Aquino (punto di riferimento in Calabria dei marchi SPECIALIZED, BMC, CANNONDALE e tutto ciò che riguarda il ciclismo) PAVONE SPORT dei fratelli Saverio e Antonio Aquino (distributore del marchio SCOTT e punto di riferimento del ciclismo a Reggio Calabria)

E ai tanti altri supporter che credono nel progetto della Rolling Bike e sostengono questa bellissima iniziativa sportiva.

Pronti a vivere un’esperienza indimenticabile? Appuntamento domenica 13 maggio alle ore 07:00 presso l’Arena dello Stretto! Per ulteriori info: https://aspromarathon.it/