Lunedì 13 agosto 2018, alle ore 21:00, presso il Chiostro San Giorgio al Corso di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, organizza la cerimonia di premiazione dell’8° Concorso dolciario regionale “Ricette d’autore: La dolce letteratura”. I concorrenti: Andrea Audino, Angela Barreca, Vincenzo Borzumati, Ginetta Bova, Nuccia De Angelis, Antonia Nato e Mimma Ventura si cimenteranno nella produzione di dolci ispirandosi a tematiche letterarie.

La Giuria, composta dal Presidente Prof. Avv. Michele Salazar e dai componenti: Proff. Daniele Cananzi, Alessandro Cavanna, Emilia Serranò, Francesco Surace, Salvatore Timpano, Maria Vigna, con la partecipazione di Salvatore Chiricosta, ordinario di Scienze Merceologiche, tenendo conto di alcuni parametri di giudizio: il gusto, l’estetica, i prodotti utilizzati per la realizzazione dei dolci e l’abbinamento a tematiche letterarie avrà il compito di decretare il vincitore dell’8° concorso dolciario.

Tra giochi, indovinelli, musica e canto si svolgerà la cerimonia di premiazione. Ospiti della serata saranno il maestro Flora Ferrara, il soprano Cilla Pipitone e il duo di chitarra e voce Manuela e Mariangela Bevilacqua. Durante la premiazione saranno letti brani inerenti al tema del concorso e dolci di vari gusti saranno offerti al pubblico presente.