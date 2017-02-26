City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

‘Pronto Estate’: la guida turistica calabrese tra presente e futuro

124 pagine in cinque lingue, mappe 3D e la top ten delle cose da fare: la guida Pronto Estate festeggia otto anni tra Tropea, Capo Vaticano e Costa degli Dei

26 Febbraio 2017 - 12:49 | di Federica Geria

Veduta di Tropea e della Costa degli Dei, sede di HospitalityRest@rt organizzato dall'As.Al.T.

124 pagine, 5 lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, russo), colori accattivanti, grafica innovativa e promozione dinamica quotidiana sui principali social network . Nuovi posti da esplorare, tanti sport da provare, escursioni, musei da visitare, spiagge, sagre, eventi e non solo. Tutto in un’unica guida informativa: Pronto Estate.

Mappe 3d, cartine dettagliate di Tropea, del centro storico della perla del Tirreno e di Capo Vaticano, la pagina dei numeri utili, la top ten delle cose assolutamente da fare prima di ripartire, la sezione dedicata alle strutture ricettive e ai ristoranti. La guida Pronto Estate non lascia nulla al caso.

Otto anni di Pronto Estate: Pubblicom e Meligrana Editore

L’idea dell’agenzia di comunicazione e marketing Pubblicom, unitamente alla Meligrana Editore, è giunta al suo ottavo anno di vita.

Una guida informativa che supera la sua stessa essenza e che da quasi otto anni accompagna il turista-viaggiatore alla scoperta della nostra bellissima terra, attraverso tradizioni, storia, cultura, musica e gusto.

Pronto Estate, pagina dopo pagina, attraversa la Costa degli Dei (Pizzo, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, Drapia, Ricadi – Capo Vaticano, Spilinga, Joppolo, Nicotera), passando per l’entroterra vibonese (Serra San Bruno, Zungri, Soriano, Limbadi e Motta Filocastro) con itinerari particolari che superano i confini della provincia approdando nel territorio reggino (Bagnara, Scilla, Gambarie d’Aspromonte, Reggio Calabria, Pentedattilo, Stilo e Monasterace) e nel territorio crotonese (Le Castella e Isola Capo Rizzuto), fino alle Isole Eolie.

Le novità del 2017 per l’ottavo anno

Per festeggiare i suoi 8 anni, nel 2017, diverse saranno le novità, che non riguarderanno soltanto la versione cartacea ma anche, e soprattutto, quella online.

E’ un progetto ambizioso quello che si propongono di portare avanti la Pubblicom e la Meligrana Editore, un progetto che anno dopo anno cresce sempre più e si rinnova.

Lo scopo principale è quello di fare marketing territoriale al Sud, risvegliare la curiosità del viaggiatore che si ritrova a vivere pienamente il territorio calabrese nelle sue mille sfumature e nella sua infinita bellezza. Dare voce alla ricchezza culturale e al patrimonio della nostra terra.

Perché proprio come diceva Leonida Repaci “la Calabria uscì dalle sue mani più bella della California e delle Hawaii, più bella della Costa Azzurra e degli arcipelaghi giapponesi”.

Immagine della guida turistica Pronto Estate di Pubblicom e Meligrana Editore

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Turismo
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?