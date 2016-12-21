Tutto pronto per il ‘Fantasia di Luisa tour’ alla boutique Luisa Spagnoli

Non perdete l’appuntamento, previsto per domani 22 dicembre alle ore 17 presso la boutique Luisa Spagnoli di Reggio Calabria, dedicato alla storia: dopo il successo in tutta Italia, il “Fantasia di Luisa tour” fa tappa anche a Reggio Calabria.

Il mâitre chocolatier Perugina Alberto Farinelli, dopo aver presentato da nord a sud in giro per la penisola i più famosi cioccolatini del noto marchio, ideato da Luisa Spagnoli, domani presenterà nello store di Corso Garibaldi, 172 le dolci creazioni targate Perugina, in uno show cooking in cui la storia della pasticceria si intreccia con la storia della moda, come nella vita di Luisa.

Oltre al famosissimo Bacio Perugina, il maestro preparerà dal vivo altre creazioni, come Liù, che prende il nome dal modo in cui il compagno di Luisa amava chiamarla, Dimmi di sì e Grifo Luisa Fondente 70%.

Anche le vetrine dello store, per l’occasione, cambieranno look: per una sera, le clienti vivranno dentro una pasticceria d’epoca, circondati dalla dolcezza delle creazioni del maestro cioccolatiere di Perugina e gli abiti di un marchio che ha saputo regalare alle clienti,negli anni, il gusto inconfondibile e inimitabile di una donna carismatica e dal genio creativo unico.