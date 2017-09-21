Tutto pronto per il Festival del fumetto Le Strade del Paesaggio, che domani taglierà il nastro della sua XI edizione.

Punto di riferimento fra i festival del meridione, l’appuntamento animerà il borgo storico della città di Cosenza, con artisti in residenza, mostre, cosplayers, musicisti, dj, bande e gruppi musicali, youtubers, artisti digitali, parate e rievocazioni storiche, spettacoli, giochi tradizionali, di ruolo, di società e videogames.

Tanti i luoghi coinvolti, come ogni anno, per il primo week end della rassegna che prevede tre giorni di programmazione no stop dalle 10.00 alle 24.00.

Le mostre in programma

Inaugurazione delle mostre in programma prevista per venerdì 22 settembre alle ore 10:00: Fumetti criminali, Calabria, anno 2040 con opere di Giulio Rincione, Angela Vianello, Jessica Cioffi, le illustrazioni del giovanissimo Giovanni Esposito e la grande retrospettiva di Alessandro Martorelli AKA MARTOZ, che esporrà in assoluta anteprima alcune delle nuove tavole della graphic novel in uscita per Coconino “Il cacciatore Gracco” .

Una variegata area editori, fumetterie ed espositori accoglierà i visitatori dalle 10:00 alle 20:00 per l’intera durata del Festival, presso il MAM di Corso Telesio, mentre il Teatro Rendano ospiterà un’area dedicata ai giochi da tavolo, di carte e di ruolo, videogames e retrogames attiva dalle 10:00 alle 20:00 e uno SPAZIO KIDS che dalle 16:00 allieterà i più piccoli con spettacoli, laboratori e spazi ludico-creativi.

La Villa Vecchia sarà una meravigliosa area fiera che a partire dalle 10:00 e fino alle 24:00, per l’intera tre giorni di programmazione verrà animata da COSPLAY, LARP, rievocazioni storiche, giochi all’aperto.

E sarà anche lo spazio dove verrà allestita un’ampia area FOOD&BEVERAGE con la presenza di prodotti eno-gastronomici e artigianato made in Calabria.

Alle 17:00 verrà inaugurato al Museo del fumetto un percorso di scatti fotografici ed istantanee su pellicola per ripercorrere i primi dieci anni del festival attraverso lo sguardo di Vittorio Giordano, fotografo ufficiale de Le Strade del Paesaggio fino alla sua scomparsa prematura nel 2016.

Gli incontri al Museo del fumetto

Spazio poi agli incontri in cartellone nella I giornata, che si terranno sulla terrazza del Museo del fumetto di Cosenza.

Alle 17:30 Fumetti Criminali: Il Commissario Ricciardi, Julia, Pablo Escobar, Mascherpa. Incontro con Daniele Bigliardo, Luca Scornaienchi, Marco Soldi, Giuseppe Palumbo, la redazione di Polizia Moderna e la presenza del Questore di Cosenza Giancarlo Conticchio.

Seguirà alle 19:00 la presentazione del romanzo edito da Bompiani “Chiaro Scuro”, di Danilo Chirico, con la criminologa Chiara Penna e il Direttore del Festival del giallo e del noir Guagliardi.

Dalle 20:00 LSDP notte alla Villa Vecchia: si terrà il Burlesque Cabaret con Fanny D’Amour, Sior Mirkaccio e Roby Roger e il dj set swing di Tone Cooper.

Biglietti e navette

Sarà possibile acquistare il biglietto per accedere al Museo del fumetto, al MAM e al Teatro Rendano, presso la biglietteria del Festival situata di fronte il Caffè Telesio.

Biglietto singolo euro 5

abbonamento tre giorni euro 12

Ingresso 3 euro riservato ai bambini dai 4 ai 14 anni

L’accesso all’area fiera sarà invece completamente gratuito.

Navette Amaco infine saranno disponibili nel corso dell’intera giornata da Piazza dei Bruzi fino a Piazza XV Marzo.

Il Festival Le Strade del Paesaggio è a cura di Cluster Società Cooperativa e Provincia di Cosenza, con il patrocinio del Comune di Cosenza.

Scopri il programma completo QUI.