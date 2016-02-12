Pronto il mercato coperto di via Filippini

Sarà presto riaperto al pubblico lo storico mercato di via Filippini. Questa mattina il Sindaco Giuseppe Falcomatà, alla presenza di assessori e consiglieri comunali, ha consegnato ai venditori le chiavi dei box già assegnati.

Completato l’iter burocratico per le certificazioni sulla struttura, i commercianti assegnatari inizieranno da domani l’allestimento dei box e la contestuale richiesta delle autorizzazioni sanitarie per la vendita dei prodotti. Subito dopo è prevista l’apertura ufficiale al pubblico della struttura.

«Riapriamo finalmente alla città – ha dichiarato il Sindaco Falcomatà – una struttura storica che abbiamo completato in pochi mesi utilizzando al meglio i fondi comunitari che erano stati destinati. Da domani i commercianti potranno tornare nelle rispettive postazioni, programmando la vendita dei prodotti, secondo una logica di valorizzazione delle produzioni locali di qualità, finalmente in un ambiente salubre, ordinato e pulito».