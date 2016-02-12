Pronto il mercato coperto di via Filippini
Il sindaco Falcomatà ha consegnato le chiavi dei box ai commercianti assegnatari: da domani l'allestimento, poi l'apertura al pubblico
12 Febbraio 2016 - 18:00 | di Vincenzo Comi
Sarà presto riaperto al pubblico lo storico mercato di via Filippini. Questa mattina il Sindaco Giuseppe Falcomatà, alla presenza di assessori e consiglieri comunali, ha consegnato ai venditori le chiavi dei box già assegnati.
Completato l’iter burocratico per le certificazioni sulla struttura, i commercianti assegnatari inizieranno da domani l’allestimento dei box e la contestuale richiesta delle autorizzazioni sanitarie per la vendita dei prodotti. Subito dopo è prevista l’apertura ufficiale al pubblico della struttura.
«Riapriamo finalmente alla città – ha dichiarato il Sindaco Falcomatà – una struttura storica che abbiamo completato in pochi mesi utilizzando al meglio i fondi comunitari che erano stati destinati. Da domani i commercianti potranno tornare nelle rispettive postazioni, programmando la vendita dei prodotti, secondo una logica di valorizzazione delle produzioni locali di qualità, finalmente in un ambiente salubre, ordinato e pulito».
«L’apertura dei piani superiori completerà la struttura – ha aggiunto il primo Cittadino – costituendo un polo mercatale all’altezza dei migliori centri commerciali europei per la valorizzazione dei prodotti tipici. Al secondo piano ad esempio pensiamo di realizzare uno spazio per diffusione e la valorizzazione della cultura del frutto più prestigioso che caratterizza le produzioni locali, il bergamotto. Mentre all’ultimo piano abbiamo previsto la presenza di un punto ristoro con prodotti a chilometri zero, sempre con l’obiettivo di valorizzare la filiera corta e le produzioni migliori presenti sul territorio».
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