Si terrà venerdì 18 maggio, alle ore 10:30, presso il Foyer del Teatro Comunale “F.Cilea”, la conferenza stampa di presentazione del musical “Le notti d’Oriente – Aladdin e la lampada dei desideri”, interamente ideato e realizzato dai volontari dell’Associazione Attendiamoci, all’interno delle attività svolte a servizio dei giovani. Il Musical “Le notti d’Oriente – Aladdin e la lampada dei desideri”, tratto dall’originale musical di Broadway Disney, andrà in scena a Reggio Calabria, al Teatro Comunale “Cilea”, in due rappresentazioni serali (20 e 21 maggio) e due matinèe (19 e 21 maggio) dedicate in particolare agli Istituti Scolastici.

Attendiamoci è una ONLUS che opera dal 2001 a Reggio Calabria ‐ e da qualche anno a Milano, Roma, Pavia e Siena ‐ al fine di educare i giovani al miglioramento continuo, con un’attenzione specifica alla prevenzione del disagio giovanile ed al potenziamento delle risorse personali. L’idea del musical nasce nell’alveo della continua ricerca di proposizione ai giovani della nostra città di attività formative anche attraverso strumenti alternativi: con la realizzazione di un’opera teatrale musicale, la formazione è veicolata dall’espressione artistica e dalla possibilità di mettersi in gioco e sviluppare un talento personale.

Durante l’incontro con la stampa, saranno rese note anche le procedure per l’accreditamento per le testate giornalistiche per il musical.

Alla conferenza stampa interverranno: don Valerio Chiovaro, presidente di Attendiamoci Onlus; Giuseppe Paleologo, responsabile attività e attore protagonista de “Le notti d’Oriente – Aladdin e la lampada dei desideri” e Giusy Spezzano, responsabile marketing di Attendiamoci.