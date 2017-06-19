Tutto pronto per l’edizione 2017 di “Mediterraneo. Tarantelle, Tradizioni e Cultura”
Dal 22 al 24 giugno incontri, danze, feste serali e concerto finale a ingresso gratuito, con il gemellaggio con il Marocco
19 Giugno 2017 - 10:35 | di Vincenzo Comi
Siamo pronti per l’edizione 2017 di “Mediterraneo, Tradizioni e Cultura” che vedrà il gemellaggio con il Marocco.
#incontri #cultura #storia #danza #tradizione #dialogo#gemellaggio#cucina#
22-23-24 Giugno 2017
Incontri pomeridiani, Feste serali e Concerto finale del 24
“”””INGRESSO GRATUITO“”””
(CENE E PRANZI su prenotazione allo 0961-968376 / 349-6568809 per chi non ha già prenotato la vacanza nel Villaggio Borgo degli Ulivi)
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Giovedi 22 Giugno
Attività pomeridiane dalle ore 15:30 alle 19:30:
– Accoglienza con Danze del Mediterraneo
a cura delll’Ass. Rione Popolare
- Accoglienza “Sonu a Ballo” suonatori Vallata del Valanidi
- Esibizione giovani suonatori
CENA
“Festa a ballu” Festa da ballo
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Venerdì 23 Giugno
Attività pomeridiane dalle ore 15:30 alle 19:30:
– Danze del Mediterraneo
con l’Ass. Rione Popolare (Greche ed albanesi): Insegnante Rocco Gesualdi
– Incontro “Sonu a Ballo” suonatori Vallata del Valanidi
(Nino Paviglianiti, Paolo Paviglianiti, Lorenzo Paviglianiti, Francesco Marrara)
– Incontro con il Maestro Nicola Scagliozzi,
Canto e chitarra battente di Carpino (Gargano/Puglia)
– Danze della Campania con l’Ass. Rione Popolare: Insegnanti: Annalisa Capone e Venuska Monia Terzo
CENA
“Festa a ballu” Festa da ballo
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Sabato 24 Giugno
Attività pomeridiane dalle ore 15:30 alle 19:30:
- Incontro con Nando Brusco
- Incontro con Noure Eddine, la tradizione del Marocco
- Elisa Scapeccia – Danze Marocco
- Danze del Mediterraneo
con l’Ass. Rione Popolare: Insegnante Rocco Gesualdi
– Danze della Campania con l’Ass. Rione Popolare:
Insegnanti: Annalisa Capone e Venuska Monia Terzo
– Incontro di Pizzica Pizzica con Daniela Mazza
CENA (Tipica Marocchina o Calabrese)
CONCERTO SERALE
Edizione 2017
MEDITERRANEO. Tarantelle, Tradizioni e Cultura / ore 21,30
– Nino Paviglianiti, Paolo Paviglianiti, Lorenzo Paviglianiti, Francesco Marrara – (MuTraKa) Suonatori dell’Aspromonte – alla danza Anna Mallamaci – Calabria
Special Guest “NOUR EDDINE FATTY trio” Tradizioni del Marocco
– ENSEMBLE MÉDITERRANÉE LIBRE
Roberta Palumbo, Daniela Mazza, Nicola Scagliozzi, Andrea Simonetta, Antonio Grosso, Nando Brusco, Gabriele Albanese.
“”””Un ensemble che suonerà in via del tutto eccezionale, per la rassegna2017, vivendo lo spirito della tradizione popolare del Sud Italia che vedrà il gemellaggio con quella del Marocco””””
Suonatori tradizionali in chiusura
“Sonu a Ballu”
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Sabato 24 Mercatino di Prodotti Tipici ed Artigianali dalle ore 16:00
Per info. al n. 3208281443
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Dir.Artistica Roberta Palumbo e Mimmo Giovinazzo.
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– INGRESSO LIBERO E GRATUITO –
VILLAGGIO RESORT “Borgo degli Ulivi”
SELLIA MARINA (CZ)
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