In data 16, 17 e 18 febbraio 2018 si terrà tra le mura del Castello Aragonese di Reggio di Calabria un evento ludico rievocativo medievale inerente alla storia e le tradizioni collegate alla figura storica del castello ed all’impatto che la sua costruzione, presenza, distruzione e successivo restauro hanno avuto sulla vita delle popolazioni della zona, con un occhio di riguardo all’ottica mitico-religiosa e fantasy dei suddetti momenti storici.

Organizzata dalla Cooperativa sociale Turismo per tutti in collaborazione con l’Associazione Role & Roll, l’evento stesso sarà una continuativa ed immersiva esperienza educativa e ludica, un viaggio nel tempo attraverso alcuni dei punti chiave della storia del castello e degli effetti che hanno avuto sulla città e la società nei vari periodi.

Eccovi tutte le info per godervi il weekend incantato al castello di Reggio Calabria giorni 16, 17 e 18 febbraio!

Incanto Al Castello, tra storia, fantasia e… Magia!

Prendete nota, Vi aspettiamo per immergerci insieme in mille avventure!

Per maggiori info ecco il link dell’Evento ufficiale: https://goo.gl/grYbNR

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