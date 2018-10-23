Rende, alla pari di città come Monaco, Parigi, Marsiglia, Madrid, Barcellona e Cuneo, è tra le sette tappe europee dell’Oktoberfest grazie alla certificazione “Oktoberfest Ufficiale Paulaner nel Mondo.

Manca davvero poco ed è già tutto pronto nell’area mercatale di Villaggio Europa per ospitare la prima edizione dell’Oktoberfest in tour Calabria, organizzata da Wisea Eventi con il patrocinio del Comune di Rende, della Provincia di Cosenza, della Camera di Commercio di Cosenza e Confindustria. Dopo la spettacolare parata e l’apertura del padiglione si darà il via a 12 giorni di divertimento per tutti, ricchi di eventi culturali, popolari e commerciali che immergeranno i partecipanti nelle atmosfere bavaresi.

A stappare la prima botte e a dare inizio ai festeggiamenti sarà il sindaco Marcello Manna. A mezzanotte spettacolo pirotecnico, dai grandi effetti scenici e giochi di colore. Domenica 28 ottobre alle 10,30 la Santa Messa cittadina e subito dopo la Fanfara dei Bersaglieri, nel parco dell’evento. Domenica 4 novembre, nella serata di chiusura una grande sorpresa colorerà di magico il cielo di Rende.

Luna Park, ruota panoramica e giri gratuiti

Non mancheranno il Luna Park aperto tutti i giorni dalle ore 15 e il sabato, la domenica ed il primo novembre dalle ore 11, per far sì che anche i più piccoli possano divertirsi sulle giostre in momenti meno affollati. Divertimento assicurato per tutti con gli autoscontri, i dischi volanti, la ruota panoramica più alta d’Italia e grandi attrazioni per i più audaci.

E la Wisea Eventi in collaborazione con il Comune di Rende e la Sidevents di Cuneo hanno pensato proprio a tutto: venerdì mattina dalle ore 11,00 giri gratuiti sulla ruota panoramica per tutte le persone con disabilità.

Il programma giorno per giorno

il programma:

24 OTTOBRE

PARATA INAUGURALE IN CITTÀ

SFILATA CON CARRO PAULANER TRAINATO DA CAVALLI DAL MUNICIPIO DI RENDE FINO ALL’AREA DELLA FESTA

18:00 APERTURA PRIMA BOTTE E PADIGLIONE

20:00 – 21:30 ANIMAZIONE CON BAND BAVARESE

00:00 SPETTACOLO PIROTECNICO

25 OTTOBRE

18:00 APERTURA GIORNALIERA OKTOBERFEST IN TOUR CALABRIA

20:00 – 21:30 ANIMAZIONE CON BAND BAVARESE

22:00 MUSICA LIVE CON “DEJAVU”

26 OTTOBRE

18:00 APERTURA GIORNALIERA OKTOBERFEST IN TOUR CALABRIA

20:00 – 21:30 ANIMAZIONE CON BAND BAVARESE

22:00 MUSICA LIVE CON “DISCOPATICI”

00:00 DJ SET FRANCO SICILIANO

27 OTTOBRE

11:00 APERTURA GIORNALIERA OKTOBERFEST IN TOUR CALABRIA

20:00 – 21:30 ANIMAZIONE CON BAND BAVARESE

22:30 MUSICA LIVE CON “KLAB”

00:00 DJ SET FRANCO SICILIANO

28 OTTOBRE

10:30 SANTA MESSA CITTADINA ALL’OKTOBERFEST IN TOUR CALABRIA

11:00 APERTURA GIORNALIERA OKTOBERFEST IN TOUR CALABRIA

12:00 – 12:30 ESIBIZIONE DELLA FANFARA DEI BERSAGLIERI

20:00 – 21:30 ANIMAZIONE CON BAND BAVARESE

22:00 MUSICA LIVE CON “FRANCOIS E LA SUA BAND”

29 OTTOBRE

18:00 APERTURA GIORNALIERA OKTOBERFEST IN TOUR CALABRIA

20:00 – 22:00 ANIMAZIONE CON BAND BAVARESE

22:00 MUSICA LIVE CON “ANTONELLO ARMIERI BAND”

30 OTTOBRE

18:00 APERTURA GIORNALIERA OKTOBERFEST IN TOUR CALABRIA

20:00 – 22:00 ANIMAZIONE CON BAND BAVARESE

22:00 MUSICA LIVE CON “SABATUN QUARTET”

31 OTTOBRE

18:00 APERTURA GIORNALIERA OKTOBERFEST IN TOUR CALABRIA

20:00 – 21:30 ANIMAZIONE CON BAND BAVARESE

22:00 LA NOTTE DI HALLOWEEN

00:00 NOTTE HALLOWEEN CON “ZABATTA STAILA CREW”

01:30 DJ SET CON FRANCO SICILIANO

01 NOVEMBRE

11:00 APERTURA GIORNALIERA OKTOBERFEST IN TOUR CALABRIA

20:00 – 21:30 ANIMAZIONE CON BAND BAVARESE

22:00 MUSICA LIVE CON “BANDA DESTINO ZERO”

02 NOVEMBRE

18:00 APERTURA GIORNALIERA OKTOBERFEST IN TOUR CALABRIA

20:00 – 21:30 ANIMAZIONE CON BAND BAVARESE

22:00 MUSICA LIVE CON “NEW ROMANTIC”

03 NOVEMBRE

11:00 APERTURA GIORNALIERA OKTOBERFEST IN TOUR CALABRIA

20:00 – 21:30 ANIMAZIONE CON BAND BAVARESE

22:00 MUSICA LIVE CON “ALESSIA FRATTO BAND”

00:00 DJ SET FRANCO SICILIANO

04 NOVEMBRE

10:30 SANTA MESSA CITTADINA ALL’OKTOBERFEST IN TOUR CALABRIA

11:00 APERTURA GIORNALIERA OKTOBERFEST IN TOUR CALABRIA

20:00 – 21:30 ANIMAZIONE CON BAND BAVARESE

00:00 FESTA DI CHIUSURA ALL’OKTOBERFEST IN TOUR CALABRIA; GRANDE SPETTACOLO PIROTECNICO