Tutto pronto per una nuova edizione della ‘Notte Bianca’ di Palmi
Il 14 agosto torna per il terzo anno la Notte Bianca di Palmi: oltre 25 eventi nel centro storico, tra artisti di strada, concerti e street band
10 Luglio 2018 - 10:43 | di Eva Curatola
Dopo il grande successo delle due edizioni precedenti, si prepara per il Terzo anno consecutivo uno degli eventi piu’ attesi della provincia di Reggio Calabria, la “Notte Bianca” di Palmi firmata Andrea Cogliandro Eventi che si svolgera’ il 14 Agosto a partire dalle ore 20 orario no stop.
Una Nottata all’insegna del divertimento, con oltre 25 eventi sparsi nelle vie Cittadine del Centro Storico della Citta’, con artisti di strada, giocolieri, sputa fuoco, trampolieri, concerti live, street band e molto altro ancora.
Non rimane che darsi appuntamento a Palmi per una grande nottata di puro divertimento.
Evento in collaborazione con il Comune di Palmi, Assessorato Turismo e Spettacolo.
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