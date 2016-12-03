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Prorogata la rassegna espositiva Elements

Il successo di visitatori porta la proroga della mostra, mentre gli artisti presentano la nuova associazione NAOS: Arte e Cultura

03 Dicembre 2016 - 19:25 | di Redazione

Biblioteca comunale Pietro De Nava di Reggio Calabria, sede di incontri del Centro Internazionale Scrittori

Si è svolta ieri, 2 dicembre 2016, presso la villetta “De Nava” la conferenza dal titolo SENSUS ET NATURA, inserita all’interno del programma della mostra “ELEMENTS”, alla presenza di numerosi studenti dell’Accademia delle Belle Arti e dei loro docenti.
A introdurre l’incontro sono stati gli artisti Negr Art ( E.M.Barbaro) e Alex Gallo i quali, oltre a manifestare il loro entusiasmo per il buon afflusso di visitatori che si è tradotto nella proroga della rassegna espositiva fino al 9 dicembre, hanno illustrato il nuovo progetto cui stanno lavorando: la nascita dell’Associazione “NAOS:ARTE E CULTURA”, struttura consacrata ad una visione olistica del panorama artistico, che si pone l’obiettivo di inserirsi a livello nazionale, di essere trampolino di lancio per gli emergenti, e di raggiungere la cittadinanza tutta con le proprie proposte. Questa necessità nasce dalla consapevolezza dell’importanza di entrare in rapporto con l’Arte, strumento indispensabile per incontrare se stessi……e gli altri.
A testimonianza di quanto scritto, la parola è stata data al giovanissimo artista reggino Angelo De Masi, il quale ha regalato attimi emozionanti attraverso l’esposizione dei suoi versi poetici connessi alla rappresentazione su carta degli elementi: la prorompenza del Fuoco come ‘antica fiamma’; il fiero dolore della Terra che- da madre feconda- l’Uomo ha trasformato in ‘spora velenifera’; la fluidita’ libera dalla costrizione delle forme dell’Acqua; la completezza dell’Aria (queste opere resteranno esposte assieme a quelle di Negr Art e A. Gallo durante la proroga).
L’ incontro è proseguito con vari interventi e un interessante dibattito con i presenti, e si è concluso con la visita guidata della mostra da parte degli artisti a tutti i partecipanti.

INGRESSO GRATUITO
BIBLIOTECA COMUNALE “P. DE NAVA”
ORARI:
LUN-VEN 9:00-12:30
LUN-MER 15:00-17:00
GIOVEDI 8 DICEMBRE CHIUSO

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