Prorogata l’occupazione di suolo pubblico fino al 31 ottobre
Più tempo per bar e ristoranti: la Giunta allunga il periodo per tavolini e pedane all'aperto
02 Ottobre 2015 - 20:07 | di Vincenzo Comi
Con delibera di Giunta, l’Amministrazione Falcomatà ha approvato la proroga dell’occupazione del suolo pubblico con gazebo, pedane, sedie e tavolini per la somministrazione di alimenti e bevande su carreggiate stradali, piazze, slarghi, marciapiedi ed altre aree comunque interdette, in modo permanente, alla pubblica circolazione, fino a ottobre.
Si consente così ai pubblici esercizi di offrire una più prolungata fruibilità degli spazi all’aperto, in quanto, in precedenza, detta occupazione era consentita sul territorio comunale solo da maggio a settembre.
«L’Amministrazione comunale, – ha dichiarato l’assessore alle attività produttive, allo sviluppo economico ed al turismo Mattia Neto, -in un rapporto continuo e costante di confronto con i cittadini, le associazioni ed i commercianti presenti sul territorio, ha ritenuto opportuna la proroga che ripetutamente è stata richiesta dai gestori di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, in considerazione anche delle condizioni climatiche favorevoli».
È evidente il reciproco vantaggio del provvedimento di proroga, sia per le casse comunali, sia per gli esercenti che beneficeranno di maggiori introiti», ha concluso l’assessore Neto.
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