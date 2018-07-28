Prorogato al 30 agosto il termine del concorso Ingenium Volat, Liber Manet: vivi il libro d'artista, aperto a scrittori, poeti, pittori, grafici e scultori

L’Associazione di promozione sociale NAOS Arte&Cultura consente a quanti approfitteranno delle ferie per dare sfogo alla propria creatività di essere presenti al progetto artistico-letterario che chiuderà l’anno associativo (proprio come avvenuto nel 2017), con una rassegna ricca di eventi culturali e la cerimonia di premiazione del concorso INGENIUM VOLAT, LIBER MANET: VIVI IL LIBRO D’ARTISTA. L’obiettivo di NAOS, infatti, è sempre proiettato alla valorizzazione dell’arte a 360 gradi e in tutte le sue nobili espressioni.

Scrittori, poeti, pittori, disegnatori, fotografici, grafici, scultori sono tutti invitati a prendere parte all’iniziativa. Il termine ultimo per la candidatura nella/e sezione/i di riferimento è stato prorogato al 30/08/2018. Per info scrivere a naos.artecultura@gmail.com o telefonare allo 334/2141346 oppure allo 339/5906511. Il bando del Concorso è consultabile in versione integrale su: https://naosartecultura.wixsite.com/naos/eventi