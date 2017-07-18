Prosegue ‘Mercoledì d’autore’ con il libro di Francesco Maria Federico

Nuovo appuntamento con i “Mercoledì d’autore… libri in riva al mare”, l’iniziativa promossa dalla Casa Editrice Laruffa in collaborazione con l’Associazione Culturale Anassilaos, per presentare le novità editoriali della stagione. Mercoledì 19 luglio, alle ore 19.30, il Lido Stella Marina, a Pentimele, ospiterà Francesco Maria Federico, autore del “Dizionario essenziale dei luoghi comuni e acronimi. Sciocchezzario contemporaneo nell’era cyber”. Un leggero pamphlet, contenente una raccolta di opinioni, osservazioni, sensazioni e ricordi personali dell’autore in merito ai tanti luoghi comuni e stereotipi che ormai fanno parte della nostra vita quotidiana, per accompagnare il lettore alla scoperta, o riscoperta, delle mille contraddizioni contemporanee e delle loro ipocrisie. Francesco Maria Federico, nato a Melito Porto Salvo nel 1962, svolge da oltre venticinque anni la professione di avvocato, insieme al padre Paolo fondatore dello studio legale. E’ stato Presidente dell’AIGA, l’Associazione dei Giovani Avvocati, e magistrato onorario. Nella corso della sua attività professionale ha sempre dedicato grande attenzione, offrendo anche il proprio patrocinio gratuitamente, a quanti hanno subito e subiscono vessazioni di ogni genere, apparentemente legalizzate, da parte di datori di lavoro, banche, società finanziarie, multinazionali senza scrupoli. Ha inoltre assistito, come parte civile, chi nella propria città si è opposto coraggiosamente alle intimidazioni mafiose, denunciando gli estortori. Interverranno alla presentazione del libro, il giornalista Gianluca Ursini e il professore dell’Università Mediterranea, Domenico Marino.