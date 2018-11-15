Tra teatro, spettacoli, letture e laboratori, il Ragazzi MedFest, Festival Mediterraneo che vuole fare di Reggio Calabria una città a misura di ragazzi, continua il suo percorso. È la volta de “Le stanze di Ulisse”, spettacolo dedicato alla narrazione del viaggio che affascina e appassiona il mondo da secoli: quello di Ulisse e la sua Odissea. Con il linguaggio del teatro di narrazione e per la produzione di SpazioTeatro, nelle stanze più affascinanti del Castello Aragonese si snoderà uno spettacolo ideato interamente per i ragazzi.

L’affascinante suggestione che la prestigiosa location già regala sarà valorizzata anche dalle scene: ogni stanza, infatti, è stata affidata alla creatività di Gianfranco Scafidi, artista che ha realizzato per ogni ambiente un’installazione artistica originale che evoca il viaggio narrato: le scenografie, vere “opere d’arte narranti” fatte di oggetti, figure evocate e memorie visive, si fondono con le voci degli attori Anna Calarco e Gaetano Tramontana e con i suoni e le luci curate da Simone Casile, generando un suggestivo scambio di energie. Lo spettacolo, che ha già debuttato in matinée per le scuole nell’ambito del festival, sarà in scena venerdì 16 novembre alle ore 19:00 per un numero limitato di partecipanti. Il programma completo del week-end conclusivo della seconda edizione del Ragazzi MedFest, organizzata da SpazioTeatro in rete con la Biblioteca dei Ragazzi e l’associazione culturale Adexo, è on line sul sito www.ragazzimedfest.it