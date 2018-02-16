Al liceo Campanella gli incontri ‘Intelligence e cittadinanza attiva’
Sabato 17 febbraio nell'aula magna il prof. Tito Lucrezio Rizzo relaziona sulle nuove sfide della criminalità informatica e finanziaria per gli studenti del corso di Intelligence
16 Febbraio 2018 - 09:25 | di Eva Curatola
Sabato 17 Febbraio, alle ore 10.00, nell’Aula Magna del Liceo Classico “T. Campanella”, il prof. Tito Lucrezio Rizzo, già Consigliere titolare dell’Organo Centrale di Sicurezza della Presidenza della Repubblica, docente universitario ed eminente studioso del pensiero e dell’ordinamento giuridico, relazionerà sul tema “Le nuove sfide della criminalità informatica e finanziaria“.
L’incontro si inserisce all’interno della programmazione del corso su Intelligence e Cittadinanza attiva, propedeutico alla partecipazione degli studenti interessati, nell’ambito di Alternanza scuola-lavoro, alle attività laboratoriali promosse dal Centro di Documentazione Scientifica sull’Intelligence dell’Università della Calabria.
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