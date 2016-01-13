Proseguono i saldi invernali 2016: ecco gli andamenti

Dopo le prime due settimane, i commercianti reggini segnalano un afflusso maggiore e più propensione all'acquisto, tra stime di spesa e prodotti più richiesti

A due settimane dall’inizio dei saldi si respira aria positiva tra i commercianti reggini. Rispetto allo scorso anno si registra un leggero incremento nelle vendite al dettaglio, un afflusso maggiore rispetto agli anni passati come conferma Paolo De Stefano, Presidente Federmoda Giovani imprenditori Reggio Calabria nonché Consigliere nazionale della Federazione: «Un afflusso maggiore rispetto agli anni passati, più propensione all’acquisto – ha commentato il giovane De Stefano -. Segnali incoraggianti erano già arrivati dalle vendite natalizie e vogliamo essere fiduciosi per il futuro».

Federmoda Italia per monitorare costantemente l’andamento dei saldi invernali ha inviato ai propri associati dei questionari con l’obiettivo di conoscere le varie situazioni locali.

«I ribassi, soprattutto in questo difficile momento storico, rappresentano più che mai un argomento di grande attenzione e forte dibattito. Rappresentano delle occasioni importanti non solo per i consumatori ma anche per noi operatori commerciali» ha aggiunto il Presidente Federmoda Giovani imprenditori Reggio Calabria.

Durata dei saldi e spesa media per famiglia

I saldi invernali proseguiranno fino al prossimo 5 marzo e secondo le stime dell’Ufficio studi di Confcommercio ogni famiglia spenderà in media 346 euro, il 3% in più rispetto all’anno scorso.

Maglieria, piumini, giacconi, camicie, jeans, scarpe e borse i prodotti più venduti in queste due settimane in base alla prima rilevazione di Confcommercio sui saldi invernali.

Le vendite secondo i commercianti

La maggior parte dei commercianti intervistati ha riscontrato una sostanziale stabilità delle vendite rispetto all’anno precedente; qualcun’altra ha registrato un calo mentre sono piuttosto marginali i casi d’incremento.

Anche Federmoda Reggio Calabria, per non incappare in falsi saldi, ricorda i cinque principi base da seguire per gli acquisti: Cambi, prova dei capi, pagamenti, prodotti in vendita e indicazione del prezzo.