I protagonisti della serie Rai ‘Braccialetti Rossi’ a Cosenza

Davide (alias Mirko Trovato) e Toni (ovvero Pio Luigi Piscicelli), tra i protagonisti della serie Braccialetti Rossi, arriveranno sabato 15 ottobre, alle ore 9.30, nella sala del Cinema Citrigno di Cosenza.

L’anteprima nazionale al Cinema Citrigno di Cosenza

Si svolgerà, dunque, a Cosenza l’anteprima nazionale della prima puntata della III serie di “Braccialetti Rossi”, fiction tra le più amate di Rai Uno. Un evento aperto agli istituti scolastici della provincia di Cosenza.

Mirko e Pio Luigi saluteranno il pubblico e presenteranno la nuova edizione di Braccialetti Rossi.

“La Palomar Produzioni ha selezionato Cosenza come unica città in Italia per presentare questa anteprima nazionale – annuncia Giuseppe Citrigno, Presidente Anec Calabria – il produttore Carlo Degli Esposti ha voluto premiare il nostro progetto La Scuola a Cinema giunto oramai alla XVIII edizione”.

Un appuntamento imperdibile per gli studenti dei trenta istituti scolastici della provincia di Cosenza che da anni partecipano a “La Scuola a Cinema”.

La nuova stagione di Braccialetti Rossi sarà composta da 6 puntate che prenderanno il via domenica 16 ottobre con la prima puntata della 3 serie che ripartirà da dove si era conclusa la seconda stagione.

Le novità della terza serie

Stando alle anticipazioni della trama della 3 serie di Braccialetti Rossi, la nuova stagione sarà molto più ricca rispetto alle precedenti, visto che avrà un carattere più corale e con molte scene ambientate fuori dalle mura dell’ospedale.

Marco Camilli, il responsabile editoriale di Palomar, ha rivelato che nella nuova stagione di saranno molte scene girate in esterna, visto che i ragazzi guariti usciranno dall’ospedale per iniziare una nuova vita: ‘Faranno nuovi incontri, racconteranno altre storie che si intrecceranno con quelle che già conosciamo’. Nei nuovi episodi di Braccialetti Rossi 3 serie conosceremo nuovi personaggi che entrano a far parte del cast. Giorgio Marchesi vestirà i panni di un cardiochirurgo che darà filo da torcere alla dottoressa Lisandri (Carlotta Natoli) e farà battere il cuore a giovani pazienti. Nel cast di Braccialetti Rossi 3 anche Francesca Chillemi che interpreterà la madre di un paziente.