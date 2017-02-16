Protocollo d’intesa tra il Dipartimento DarTe dell’Università Mediterranea e l’INAIL

A conclusione del seminario di studi “L’INAIL e l’Università Mediterranea insieme sulla strada della Sicurezza”, che si è tenuto nell’Atelier di Architettura mercoledì 15 febbraio 2017, è stato siglato un protocollo di intesa tra il direttore , prof. Gianfranco Neri, Dipartimento di Architettura e Territorio e la dr.ssa Caterina Crupi Direttore Regionale dell’INAIL Calabria. Alla sottoscrizione del protocollo era presente il prof. Renato Laganà docente di Progettazione e Organizzazione della Sicurezza.

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, nel suo ruolo di “soggetto attivo di protezione sociale” dal 2015, a seguito dell’accordo con il M.I.U.R. si è orientato non solo a promuovere e sostenere lo sviluppo e la diffusione della cultura della prevenzione negli ambienti di vita, studio e lavoro, ma anche ad orientare e sostenere scelte professionali indirizzate all’acquisizione delle conoscenze tecniche e specialistiche adeguate alle specifiche esigenze provenienti dal mercato del lavoro. In tale ottica, rientrando tra le attività istituzionali del Dipartimento Architettura e Territorio orientate all’area della cultura della prevenzione attraverso lo svolgimento di corsi e di attività di formazione, oltre che di ricerca scientifica, la sottoscrizione della convenzione potrà generare forme di collaborazione stabili per la progettazione di percorsi formativi, per l’attivazione di stages e tirocini di formazione e di orientamento, per lo svolgimento di convegni e seminari e per l’attivazione di diplomi di specializzazione post universitari per il consolidamento di figure professionali specializzate nella gestione degli aspetti prevenzionali negli ambienti di lavoro.

Link del seminario di studi: http://www.unirc.it/comunicazione/articoli/17210/15-febbraio-linail-e-luniversita-mediterranea-insieme-sulla-strada-della-sicurezza-seminario