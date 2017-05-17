“Prove aperte” di Max Mazzotta al Tau con ingresso gratuito

Ritorna il Libero Teatro e torna con il fortunato spettacolo scritto, diretto e interpretato da Max Mazzotta “Prove aperte”. Questa volta Mimì, Cocò e Carminuzzo saranno protagonisti sul palco del Teatro auditorium Unical martedì 23 maggio, a partire dalle 20.30, in uno spettacolo che Libero Teatro insieme al Tau e al Centro arti, musica e spettacolo dell’Università della Calabria, offre gratuitamente al pubblico. Proprio per questo motivo, sarà possibile ritirare il tagliando che permette l’ingresso in sala lunedì 22 maggio, dalle 9 alle 17, al Teatro auditorium Unical.

Il testo scritto da Max Mazzotta vede in scena, oltre allo stesso regista nei panni di Carminuzzu, Paolo Mauro nel ruolo di Mimì e Graziella Spadafora in quello di Cocò (assistente alla regia e consolle Iris Balzano; assistente alla drammaturgia Antonella Carchidi; consulenza costumi Rita Zangari e responsabile tecnico Gennaro Dolce).

La storia dei tre teatranti calabresi

“Prove aperte” racconta le vicende di tre teatranti calabresi Mimì, Cocò e Carminuzzu (folle regista dei nostri tempi) alle prese con l’allestimento di uno spettacolo da rappresentare in un importante teatro con pochi giorni a disposizione e con una compagnia ridotta al minimo indispensabile. Mimì e Cocò fanno fatica a capire le idee del folle regista, la sua poetica e il suo modo di concepire l’arte teatrale, anche perché egli vorrebbe realizzare uno spettacolo incentrato sulla ricerca di «Un teatro moderno che parla dei tempi moderni» e che esprima attraverso metafore il tema della vittima e del carnefice. Questo li porta a sperimentare, in uno spazio ideale che Carminuzzu chiama Quadrato Magico (il magma della creazione), improvvisazioni di «storielle brevi, semplici e dirette», scelta che lo porterà alla creazione di una nuova forma di teatro che chiamerà Flash Art.

Come tutti gli attori, anche Mimì e Cocò vivono il dramma di dover recitare sia sulla scena che nella vita e durante la preparazione di uno spettacolo questo dilemma si fa più stridente, portando i personaggi a compiere azioni la cui irrazionalità sorprende anche loro stessi. E’ proprio durante le prove che vengono fuori tutti i lati oscuri delle loro personalità, permettendo così al pubblico di conoscerli, di amarli, di odiarli, di giustificarne ogni intenzione.

La comicità dei personaggi

La forza di “Prove aperte” sta sicuramente nell’irresistibile, surreale comicità dei personaggi; se Carminuzzu è un regista talmente pazzo da costringere i compagni a improvvisare una scena che ha come protagonisti una soppressata e un salumiere, Mimì e Cocò sono degnissimi rappresentanti della vasta gamma di manie, vezzi, isterismi e sindromi compulsive che caratterizzano gli attori. La sincerità della loro follia fa sì che ciò che avviene in scena risulti nello stesso tempo del tutto incredibile e assolutamente verosimile; il pubblico viaggia sospeso fra questi due opposti, domandandosi per tutto il tempo se i personaggi sul palcoscenico siano tre poveri guitti, oppure degli artisti talmente grandi da risultare incomprensibili. Al di là della risposta che ciascuno spettatore si darà, lo scopo dello spettacolo è proprio quello di stimolare domande e allo stesso tempo raccontare, con l’esplosiva leggerezza della comicità, il dramma della vita nel teatro, le quotidiane difficoltà con cui si scontra chi si rassegna a fare della poesia, del sogno e dell’immaginazione il proprio mestiere; la fatica, l’amore e la follia che ne costituiscono la straordinaria essenza.

Appuntamento, dunque, a martedì 23 maggio alle 20.30 al Teatro auditorium Unical dell’Università della Calabria.

Libero Teatro

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Iris Balzano 3339555376