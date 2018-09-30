Diciva me nonnu: ‘Occhiu non viri e…’
'Occhiu non viri e cori non doli', avete mai sentito questo proverbio calabrese?
30 Settembre 2018 - 16:38 | Redazione
Per millenni il popolo calabrese è riuscito a conservare testimonianze ed esperienze del passato ed è da sempre attaccato alle proprie abitudini e ai propri valori. Valori che, tante volte, vengono trasmessi anche attraverso semplici detti.
Per questo motivo vi proponiamo un proverbio:
“Occhiu non viri e cori non doli” letteralmente “Occhio non vede e cuore non duole”.
Questo detto calabrese vuole essere un monito per tutti coloro che bramano ardentemente qualcosa. Secondo gli antichi infatti ciò che l’occhio non vede, il cuore non desidera. È dunque più facile dimenticare e non desiderare qualcosa quando non la si ha continuamente di fronte.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie