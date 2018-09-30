'Occhiu non viri e cori non doli', avete mai sentito questo proverbio calabrese?

Per millenni il popolo calabrese è riuscito a conservare testimonianze ed esperienze del passato ed è da sempre attaccato alle proprie abitudini e ai propri valori. Valori che, tante volte, vengono trasmessi anche attraverso semplici detti.

Per questo motivo vi proponiamo un proverbio:

“Occhiu non viri e cori non doli” letteralmente “Occhio non vede e cuore non duole”.

Questo detto calabrese vuole essere un monito per tutti coloro che bramano ardentemente qualcosa. Secondo gli antichi infatti ciò che l’occhio non vede, il cuore non desidera. È dunque più facile dimenticare e non desiderare qualcosa quando non la si ha continuamente di fronte.