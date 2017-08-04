Relativamente all’ordinanza sindacale emessa in occasione dell’evento legato alla presenza in città del DJ Bob Sinclar, l’Ufficio di Gabinetto chiarisce che è inibito l’uso di contenitori in vetro e lattine, ma non la vendita e somministrazione in assoluto di bevande alcoliche.

Si informa inoltre che dalle ore 16,00 del 4 agosto alle ore 7,00 del giorno successivo è in vigore l’interdizione pedonale in Corso Vittorio Emanuele ( passeggiata) a partire dalla doppia scalinata posta in corso Prof. I. Falcomatà antistante l’uscita della rampa Palamolla fino ad inizio dei Giunchi lato sud.

A questa misura si aggiunge il divieto di sosta con zona rimozione ambo i lati in Via dei Giunchi nel tratto compreso tra l’entrata principale del Lido e il termine di Via dei Giunchi lato sud. Dalle ore 15 del 4.8.2017 alle ore 7,00 del 5 agosto 2017.

È interdetto inoltre l’accesso veicolare in via dei Giunchi compresa la rampa di accesso che collega con la Villa Genoese Zerbi, con l’eccezione dei residenti, del personale dell’E Hotel, del personale di servizio del lido comunale, delle forze di polizia e dei mezzi di emergenza degli organizzatori