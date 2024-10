L’incontro di martedì prossimo sarà occasione per discutere del comparto dell’agricoltura e di alcune nuove progettualità da mettere in campo attraverso l’utilizzo dei fondi comunitari 2014-2020

“PSR Calabria 2014 – 2020 – Opportunità di sviluppo per le aree rurali dell’Area Grecanica”.

Sarà questo il tema dell’incontro promosso dal GAL (Gruppo di azione locale Area grecanica) in programma per martedi 30 luglio prossimo alle ore 17:00 presso i locali dell’Access Point di Roghudi.

L’incontro di martedì prossimo – spiega il neo presidente del Gal, Domenico Penna – al quale prenderanno parte Giacomo Giovinazzo, Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, unitamente ai Sindaci dei Comuni interessati, sarà occasione per discutere del comparto dell’agricoltura e di alcune nuove progettualità da mettere in campo attraverso l’utilizzo dei fondi comunitari 2014-2020, al fine di valorizzare un settore che nel conteso dell’Area grecanica in particolare ma più in generale dell’intera Regione riveste e potrà rivestire in misura maggiore un ruolo fondamentale.

Abbiamo inteso rivolgere questo invito e questa opportunità illustrativa – conclude Penna – agli amministratori, agli operatori del settore ma più in generale alla popolazione dell’area grecanica che in un’ottica di sempre maggiore apertura della nostra agenzia al territorio, dovrà sentirsi partecipe dei processi di sviluppo che intendiamo sin da subito mettere in campo”.