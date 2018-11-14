Pubblicato il bando pubblico per le concessioni di posteggi nei mercati su aree pubbliche della città di Reggio Calabria e precisamente per i mercati di Catona, Pellaro, Gallico, Archi, Piazza del Popolo, Tito Minniti, Largo Botteghelle. Le domande potranno essere presentate fino al 14 Dicembre 2018.

La sanatoria per gli ambulanti

Grazie all’Assessore alle Attività Produttive, Saverio Anghelone nonché al dirigente di settore, Francesco Barreca, tutte le istanze di FIVA –Confcommercio sono state fatte proprie e finalmente viene sanata, a favore degli operatori commerciali su aree pubbliche (ambulanti) a cui era stata revocata l’autorizzazione di concessione posteggio ad avere la possibilità di poter partecipare al bando pubblico previo richiesta di sanatoria.

Confcommercio da sempre denuncia la situazione di illegalità che insiste in tutti i mercato rionali cittadini, che ha portato la scrivente associazione a richiedere alla Prefettura l’intervento dell’interforze che ha intraprese dal 2017 una forte azione di contrasto all’abusivismo commerciale in più mercati cittadini .

Con la rimodulazione delle aree mercatali, l’attività di contrasto all’abusivismo commerciale e la sanatoria a tutela di quegli operatori fortemente danneggiati dall’ illecita concorrenza, dovuta al forte abusivismo commerciale, il Presidente di Confcommercio, Giovanni Santoro ed il Presidente di FIVA, Bruno Quattrone si augurano che finalmente la città di Reggio Calabria possa avere dei mercati rionali che siano punti di incontro per famiglie e consumatori, nel rispetto delle regole e dei regolamenti, ma soprattutto dell’ordine non solo commerciale .

Lo sportello di assistenza di Confcommercio

Confcommercio Reggio Calabria intende assistere i venditori ambulanti nella partecipazione all’avviso pubblico ed ai relativi adempimenti per la sanatoria aprendo lo sportello ”Assistenza Bando Pubblico posteggi aree Mercatali”.