Public Speaking e Workshop Stiletto Academy

“Se non ci provi, non lo scoprirai mai” è uno dei tanti messaggi positivi che Veronica Spora Benini lancia dalle pagine virtuali suo blog www.sporablog.com e che diventano quasi dei mantra durante i corsi motivazionali che tiene in diverse parti di Italia, e non solo, uno dei quali, il “Pub(l)ic Speaking Tour”, farà tappa a Reggio Calabria il prossimo sabato 11 febbraio grazie allo sponsoring del B&B Domus Itria, di Eleonora Uccellini e Domenico Canale, e alla collaborazione con Menia Cutrupi e Salvatore Salvaguardia presenti con il loro network imprenditoriale di Cofanetti di Coccole, MammaMenia e DreamLab.

Il corso di public speaking dell’11 febbraio

Si tratta di una giornata di strategia e strutturazione di uno speech con un’insegnante particolarissima, speaker internazionale, ex architetta di grattacieli. Veronica oggi è una motivatrice che usa i tacchi come strumento di empowerment femminile. Lavora come consulente di strategie marketing woman2woman a Milano ed è Presidente e fondatrice di Stiletto Academy.

Il corso è rivolto a chi:

Deve fare presentazioni pubbliche per lavoro

Fa la commerciale e vorrebbe avere più verve e tecnica

È terrorizzata dal parlare in pubblico

Vuole aumentare la propria self-confidence

Vuole strutturare e gestire meglio un discorso

Il workshop Stiletto Academy del 12 febbraio

Domenica 12 febbraio, invece, dalle 17:30 srotoleremo il nostro Red Carpet nel salotto di Casa Canale per accogliere la sfilata sui nostri tacchi preferiti.

Veronica ci guiderà alla scoperta della forma del nostro piede, del tacco giusto per ognuna, ci insegnerà a camminare sui tacchi senza impaccio. Il Workshop Stiletto Academy ci fa sedere in front row, come in una sfilata di moda, lungo il tappeto rosso. Durante la parte teorica capiremo la relazione piede-scarpa, che tipo di piede abbiamo e capiremo insieme tutte le patologie veicolate o aggravate dall’uso intenso dei tacchi alti.

Dalla camminata a piedi nudi ai tacchi

La seconda fase parte con la camminata a piedi nudi, perchè per capire fino in fondo come i tacchi sconvolgano la nostra postura, partiamo dal basso, dalla base della naturalezza della camminata umana. In un’ora capiremo come il nostro corpo reagisca a piccione o T-Rex a seconda dei casi, e come rieducare il nostro intero corpo alla postura su tacco per camminare fluide e sicure, E, volendo, anche sexy, perchè l’ancheggiamento non è una conseguenza dei tacchi, tu ancheggi solo se lo vuoi e ti insegneremo a calibrarlo

Dopo la pratica avremo il tempo di allenarci, di fare delle prove sotto l’occhio di Veronica finchè non saremo tutte pronte per il momento clou della giornata: il tacchesimo.

“Il tacchesimo è molto di più di una sfilata, è l’istante in cui ti lanci per quei 12 metri di red carpet con gli applausi e urla d’incoraggiamento di tutte le altre, è il tuo momento e sai che ce la farai perché facciamo tutte quante il tifo per te e non è vero che siamo sempre stronze: noi donne possiamo anche essere complici e da Stiletto Academy troverai sempre un gallinaio pazzesco fra beauty, tutorial, speech ispirazionali e sfilate folli. Prima di fare la foto in fondo e tornare indietro, tutte fanno una propria mossa, anche buffa, anche liberatoria ed è la firma della propria storia. Ognuna sarà immortalata nell’album fotografico finale come prova che si: se ci provi ce la fai.”

DOCENTE

Veronica Benini ex architetta di grattacieli nell’ingegneria civile, oggi è una motivatrice che usa i tacchi come strumento di empowerment femminile. Lavora come consulente di strategie marketing woman2woman a Milano ed è Presidente e fondatrice di Stiletto Academy. Parla regolarmente in pubblico a platee da 150 a 1500 persone da 6 anni.

Evento realizzato con lo sponsoring di Domus Itria B&B e in collaborazione con MammaMenia, Cofanetti di Coccole e DreamLab

Entrambi gli appuntamenti si terranno presso il B&B Domus Itria, via Itria n. 22, Reggio Calabria

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi a: eleonora.uccellini@gmail.com – 328.9171484