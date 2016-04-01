Puliamo il parco…e godiamocelo!
Il Comitato per la Salvaguardia del Parco Caserta invita sabato 2 aprile dalle 14 a pulire un'altra parte del parco e domenica alle 11 a viverlo insieme
01 Aprile 2016 - 09:39 | di Vincenzo Comi
Incoraggiati dall’esperienza delle scorse settimane, che ha consentito la riqualificazione di una parte del Parco Caserta, il Comitato per la Salvaguardia del Parco Caserta informa che anche questo sabato, 2 aprile, i residenti della zona si riuniranno per proseguire l’opera intrapresa e ripulire un’altra porzione di parco: chi volesse aiutare o semplicemente fare compagnia li troverà all’opera dalle 14:00 in poi.
Domenica mattina, poi, a partire dalle 11:00 tutti insieme a godere il parco finalmente pulito e fruibile!
Il Comitato per la Salvaguardia del Parco Caserta si sta attrezzando per offrire intrattenimento ludico-sportivo ai più piccini che vorranno godersi il sole di primavera.
Chi volesse dare una mano può contattare la mail comitatoparcocaserta@gmail.com.
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