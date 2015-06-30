Pulizia della città, l’associazione La Svolta pronta a collaborare

L'associazione apprezza il gesto dei giovani che hanno ripulito la stele di Pascoli e la fontana di piazza De Nava e annuncia un progetto di manutenzione

Negli ultimi giorni, a Reggio Calabria, siamo stati testimoni di alcuni episodi che lasciano intravedere i primi segni di quell’auspicato cambiamento nel modo di intendere il concetto di cittadinanza attiva di cui anche l’Associazione “La Svolta” si è resa portavoce in questi mesi.

La pulizia della stele e della fontana

Stiamo parlando degli interventi di pulizia alla stele intitolata a Giovanni Pascoli posta sul Lungomare e alla fontana di Piazza de Nava posti in essere da alcuni giovani reggini, a cui va la nostra massima riconoscenza per l’impegno dimostrato e per l’esempio che ci hanno dato. È certamente vero che il restauro di opere di interesse storico artistico e culturale deve essere affidato a personale specializzato, ma apprezziamo il gesto dei giovani ragazzi.

L’associazione “La Svolta” ha recentemente richiesto in affidamento proprio l’area verde di piazza de Nava, nell’ambito dell’iniziativa “Adotta il Verde”, lanciata nei mesi scorsi dall’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria, ed è di pochi giorni fa la firma di questa convenzione presso gli Uffici Comunali.

Il progetto per piazza De Nava

A seguito di questa convenzione, l’associazione ha già in programma un consistente progetto di manutenzione straordinaria degli arredi urbani di piazza de Nava, che comprendono la riverniciatura delle panchine, dei cestini portarifiuti e delle ringhiere laterali, ed interventi sulle aiuole con la piantumazione di nuove piante ed essenze.

I soci dell’associazione sono quindi pronti a collaborare e a dedicarsi alla cura della città e delle sue aree verdi, così come questi nostri giovani concittadini che hanno fatto proprio il concetto di cittadinanza attiva.

Associazione ‘La Svolta’